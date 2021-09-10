عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران الجديد

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا مع معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران الجديد.

وتقدم سموه خلال الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى معاليه متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

وأشار سموه إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة بما يلبي تطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية ويحقق التقدم والازدهار في المجتمعات.

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