مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد الأخ والصديق والقائد ونبض دبي الذي تحيا به

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عمل خلال 15 عاماً من تولّيه رئاسة المجلس التنفيذي بدبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دبي في المجالات كافة.

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد عبر «تويتر»: «15 عاماً منذ توليه رئاسة المجلس التنفيذي بدبي، عمل خلالها لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد لتعزيز ريادة دبي في كافة المجالات. ارتقى بالطموح وقاد العمل وصنع الإنجاز، وأرسى مفاهيم العمل الميداني ومجابهة التحديات وإسعاد الناس. حمدان بن محمد، الأخ والصديق والقائد، ونبض دبي الذي تحيا به».

سموه:

› حمدان بن محمد عمل خلال 15 عاماً على تحقيق رؤية محمد بن راشد

› ارتقى بالطموح وقاد العمل وأرسى مفاهيم العمل الميداني ومجابهة التحديات وإسعاد الناس

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