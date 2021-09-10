سلطان بطي بن مجرن: طموح حمدان بن محمد شكّل إلهاماً لكافة أعضاء «تنفيذي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مدار الـ15 عاماً الماضية استطاع ترجمة العديد من توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بفضل روح القيادة التي يتمتع بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي استطاع منذ اللحظة الأولى من وضع بصمات الإنجاز والنجاح المتميّز في العديد من المجالات والقطاعات الحياتية والاقتصادية، التي وضعت إمارة دبي في مصاف المدن الأولى على مستوى العالم في العديد من المؤشرات التنافسية.

وتابع بن مجرن: «شكّل طموح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مصدر إلهام لكافة أعضاء المجلس ومؤسسات الإمارة، لتنطلق جميعها بروح الفريق الواحد نحو تعزيز ريادة الإمارة إقليمياً وعالمياً، ووضع المزيد من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد التي تسعى من خلالها القيادة الرشيدة إلى أن تكون دبي عاصمة العالم المستقبلية».

وختم بن مجرن: «نهنئ أنفسنا بهذه القيادة الحكيمة، وبهذه الإنجازات التي شكّلت ولازالت تشكل نقلة نوعية في طريق الإمارة والدولة بشكل عام نحو الخمسين عاماً المقبلة».

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