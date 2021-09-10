أمينة الطاير: حمدان بن محمد عزّز من ريادة دبي

المصدر: (دبي - وام)

هنّأت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة مرور 15 عاماً على قيادة سموه المجلس التنفيذي.

وقالت الطاير- في تصريح لها اليوم بهذه المناسبة- إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يسير على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حب الوطن والعطاء، ويستلهم رؤيته الطموحة من نهجه، فهو معلمه الأول ويسير على دربه، مستقياً عزيمته من دعمه وتوجيهه، ليكمل منهج التميز تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. وأشادت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير بمسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعاقبتها إنجازات جلية عبر إطلاق المبادرات، التي طورت منظومة العمل الحكومي، وأسهمت في رفاه المجتمع، وعززت من ريادة دبي.

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