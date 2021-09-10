قوانين وضوابط لاستحقاق المساعدات السكنية

المصدر: (دبي - البيان)

وضعت القوانين العديد من الضوابط لاستحقاق المساعدات السكنية، حيث أنجزت لجنة مشكّلة، مؤخراً، من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، رفع مشروع قرار خاص بضوابط استحقاق المساعدات السكنية لمواطني الدولة، إلى الأمانة العامة بمجلس الوزراء.

وتضمن شروط الحصول على المساعدات السكنية من قروض ومنح، والشروط الخاصة لبعض الحالات الاستثنائية، ومن بينها أصحاب الهمم.

واستطاع «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، منذ تأسيسه على مدار 22 عاماً، توفير المسكن الملائم لكثير من شرائح المجتمع عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية أو الإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مجمع سكني، فيما حقق البرنامج تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بمواصفات الأحياء السكنية الخاصة بالمواطنين، وانتقالها من المسكن التقليدي إلى المسكن المستدام، وتحقيق معدل 2.7 سنة كمدة انتظار للدعم السكني لحصول المستفيدين عليه.

وبلغ عدد القرارات السكنية التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال 2020 عدد 2347 قراراً تشمل 2141 قرضاً و206 منح، فيما تم تسليم 2538 مسكناً للمستفيدين خلال العام ذاته، ومن المقرر تسليم 2000 مسكن للمواطنين خلال 2021، فيما تم تنفيذ 11103 وحدات سكنية في مختلف إمارات الدولة تشمل 3018 مسكناً حكومياً، ضمن المجتمعات السكنية و8085 تمويلاً فردياً، منها 6459 قرضاً سكنياً و1626 منحة، كما انتهى البرنامج من تسليم 2538 مسكناً للمواطنين خلال العام 2020.

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