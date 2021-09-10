تسهيلات لـ 800 مواطن لتجاوز تداعيات الجائحة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

انطلاقاً من جهود الدولة للتيسير على المواطنين، خاصة خلال مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن وزارة الطاقة والبنية التحتية منحت ما يقارب 800 مواطن، صدرت لهم قرارات بالمساعدات السكنية، تسهيلات ما بين تمديد وتسهيل في إجراءات فتح ملف التنفيذ.

وذلك التزاماً منها تجاه الأشخاص المستفيدين من قرارات المساعدة المالية من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذين انتهت مدة صلاحية إقراراتهم خلال عام 2020، كما منحتهم الوزارة مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات، بلغت بعض الأحيان 6 أشهر، كما منحت تمديداً لقرارات المساعدات السكنية التي انتهت في مارس 2020.

بالإضافة إلى توفير حزمة من التسهيلات والإعفاءات عن الغرامات للمقاولين والاستشاريين العاملين، الذين ينفذون المشاريع الخاصة بالمساعدات السكنية، ومنحتهم تمديداً زمنياً، قد ساهمت في تخفيف الأعباء عليهم، واستمرارية الأعمال، والوفاء بالالتزامات.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أن قطاع الإسكان يعد أحد الإنجازات المتميزة التي حققتها الدولة، وثمرة من ثمرات الاتحاد ومحوراً مهماً في عملية التنمية الشاملة التي لقت دعم الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبمتابعة حثيثة ورعاية كاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي جسدت رؤية سموهم الثاقبة تجاه أبنائهم المواطنين في توفير الحياة الكريمة لهم.

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