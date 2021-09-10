«الشارقة للابتكار» يستعرض الإنجازات والخطط أمام الدبلوماسيين في الدولة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في مقره، صباح أمس، ملتقى خاصاً حضره عدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومجالس الأعمال العاملة في الدولة، وحشد من ممثلي القطاعين العام والخاص، لإطلاعهم على إنجازات المجمع منذ تأسيسه، بالإضافة إلى خططه للعام الجاري.

وذلك بهدف تعزيز مكانة الشارقة وجهة عالمية للاستثمار المعرفي في المنطقة، وبناء علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية في مجالات البحث والتطوير، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الابتكارية، التي تقدم تقنيات مستحدثة تحاكي سيناريوهات المستقبل، قدمها عدد من المستثمرين ورواد الأعمال من شركات ناشئة.

حضر الملتقى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

استعراض

وخلال الملتقى استعرض الشيخ فاهم القاسمي أهم المشاريع والإنجازات في الشارقة، كما تحدث عن التسهيلات والمقومات الكبيرة التي تقدمها الإمارة للمستثمرين.

مؤكداً العمل الدؤوب الذي توليه كل القطاعات الحكومية لترسيخ مكانة الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص كونها مركزاً اقتصادياً معرفياً يجذب مختلف الاستثمارات والشراكات العالمية القائمة على التكنولوجيا والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

شراكات

وأكد مروان السركال: إن «شروق» لديها شراكات عديدة مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية من جميع أنحاء العالم، التي تعمل في مجالات مختلفة، والتي تمارس جميع أنشطتها من الشارقة، ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى نقل المعرفة والتجارب الرائدة، التي تثري المجتمع وترتقي به.

ونؤكد أن الشارقة لديها جميع المقومات المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات ونموها واستمراريتها، وأهمها دعم قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، والحماية القانونية التي تدعم وتحمي المستثمرين، والبنية التحتية المتطورة.

مميزات

وتحدث حسين المحمودي في مداخلته عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي، تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

بالإضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كل التسهيلات للشركات المختلفة، التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند إليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية.

ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية، التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، ما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.

زيارة

وزار الوفد الدبلوماسي مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بـ«التصنيع المضاف»، الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في عدة مجالات، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space، والذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB» كونه أول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة.

والذي تم تدشينه بناء على فلسفة إرساء عقلية الشراكة المجتمعية والتعاون والإبداع كونه إطاراً توجيهياً للبرامج والخدمات المقدمة من خلال توفيره لبيئة آمنة ومساحة، تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة.

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