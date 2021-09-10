عمار النعيمي يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم» لـ«سعادة متعاملي تنمية المجتمع»

المصدر: (عجمان - وام)

أثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على جهود فريق عمل مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع في عجمان بحصولهم على تقييم «5 نجوم» حسب نتائج التقييم 2020 - 2021 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن تقييم مراكز الخدمة بالحكومة الاتحادية وفق نظام النجوم العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسموه للمركز، حيث قام بإزاحة الستار عن لوحة الـ 5 نجوم حسب نتائج التقييم 2020 - 2021 رافقته فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

وأشاد سموه بجهود وزيرة تنمية المجتمع وكل العاملين بالوزارة والمركز على ما يقدمونه من خدمات متكاملة وشاملة لبناء وتنمية الوطن والاهتمام بفئات المجتمع كافة لتعزيز التماسك والترابط لدى الأسرة الإماراتية وتوفير حياة كريمة للجميع.

وهنأ سموه أسرة المركز وكل العاملين فيه وفريق عمل تحسين وتطوير الخدمات في الوزارة بهذا الإنجاز، واستمع سموه والحضور من معالي حصة بوحميد إلى نبذة عن المركز والمهام والأنشطة والخدمات الاجتماعية من خلال 14 موظفاً وموظفة يتابعون 2260 حالة اجتماعية من مواطني الإمارة.

حيث يقدم المركز 10 خدمات رئيسية و4 باقات للخدمات يستفيد منها متلقو الضمان الاجتماعي والشباب المقبلون على الزواج وأصحاب الهمم العاملون في مشروع «مشاغل وقلادة» الذي يمكّن ويدعم قدراتهم من خلال إبراز مواهبهم في صياغة المجوهرات بالإضافة إلى مشتل الزراعة المائية.

وقالت حصة بوحميد، خلال الجولة: إنه تم نقل خدمات كبار المواطنين من مركز سعادة كبار المواطنين بمنطقة مشيرف التابع للوزارة وهو قيد الصيانة حالياً لتتوسع خدماته بحلة جديدة ضمن مركز سعادة المتعاملين بمنطقة الجرف، حيث يتلقون خدمات العلاج الطبيعي بالإضافة إلى الوحدة المتنقلة التي تقدم خدمات الرعاية الطبية في بيوت كبار المواطنين.

وأكدت لسموه والحضور أن وزارة تنمية المجتمع وبجهود وتعاون شركائها في التنمية استطاعت أن تقدم مختلف الخدمات والإسهامات في الإمارة ومنها دعم حملة «الإمارات تتطوع» من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان لدعم العمل التطوعي.

تعاون

وتابعت وزيرة تنمية المجتمع، قائلة : إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان نتج عنه صيانة مساكن متلقي المساعدة الاجتماعية وتوزيع كوبونات مشتريات لمستحقي الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إعانة حالات المتعثرين بديون مالية وبعض حالات أسر المسجونين الذين احتاجوا إلى المساعدات الطارئة لحين ربط المساعدة الاجتماعية لهم وسداد بعض الفواتير المتأخرة مثل فواتير الكهرباء والصرف الصحي لبعض المتعاملين في الإمارة.

وتطرقت إلى توقيع وزارة تنمية المجتمع ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان مذكرة تفاهم بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والتي تهدف إلى تنشيط العمل في مجال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بالإضافة إلى منح مساعدات مالية إلى 75 مستفيداً من مختلف الفئات من المتضررين في ظل جائحة «كوفيد19».

وكذلك هناك تعاون مثمر بين الوزارة ومكتب شؤون المواطنين، حيث يقوم مركز سعادة المتعاملين في عجمان بإصدار تقارير تفصيلية لبعض متلقي المساعدة الاجتماعية تتضمن كل البيانات بالإضافة إلى إحالة بعض حالات المتعثرين مادياً والعاطلين عن العمل ممن تنطبق عليهم الشروط.

واستعرضت إنجازات مركز سعادة المتعاملين في عجمان ومنها حصوله هذا العام على 5 نجوم وفق تقييم المراكز في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بنظام السبع نجوم في دورته الرابعة بعد أن كان في المركز الرابع في العام 2017 والثالث في عام 2013 وقالت: إن هذا النجاح لم يثمر لولا دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لمسيرة التنمية الاجتماعية وتعاون ودعم شركاء الوزارة في الإمارة.

ونفذت الوزارة ضمن برنامج «صيفنا سعادة» وبالتعاون مع حكومة عجمان عدداً من البرامج والفعاليات ومنها: رعاية مسابقة «غرس الأمل» التي تحث الأسر على الزراعة المائية في الإمارة كما تم تنظيم برنامج «التوستماسترز» وبرنامج اللياقة البدنية الذي تم تنفيذه في مركز سعادة المتعاملين بعجمان.

وثمنت وزيرة تنمية المجتمع زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وتفضله بإزاحة الستار عن لوحة الـ«5 نجوم»، مشيدة في ختام الزيارة بالدعم اللامحدود والمساندة المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لجهود ومبادرات وزارة تنمية المجتمع لتمكينها من تحقيق سعادة الأسرة وتعزيز جودة حياة أفضل لكل أفراد المجتمع بالإضافة إلى دعم مبادرات التنمية والرعاية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة في عجمان.

ولفتت إلى حرص صاحب السمو حاكم عجمان ومتابعته الدؤوبة لمختلف المراحل والإجراءات والإنجازات وأدق التفاصيل التي تعزز مسيرة تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المجتمع وهذه الجهود شكلت الدافع المعنوي والمادي لتحقيق التميز في مركز سعادة المتعاملين بعجمان وحصوله على تقييم «5 نجوم» أخيراً.

وأثنت على رؤية سمو ولي عهد عجمان الداعمة لجهود الوزارة وهو ما يعكس حالة التميز التي تجسدها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الإمارة في سبيل تقديم أفضل الخدمات التنموية لتعزيز ترابط وتماسك الأسرة الإماراتية ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية.

عناية

وتفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، خلال الزيارة مركزاً لفحص وتطعيم «كوفيد19».

والذي افتتح في إحدى قاعات مركز سعادة المتعاملين التابع للوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتم تخصيصه لطلبة المدارس وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذلك في إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستجابة الفعالة للقطاع الصحي وتطوير الأنظمة الوقائية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.

ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار الاستراتيجية المرنة ومتعددة المسارات التي تنتهجها حكومة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد19»، والتي تعتمد على قيام الجهات المختصة بإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوص الطبية وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين والتوسع في الحملة الوطنية للقاح التي تشهد إقبالاً متزايداً للتأكيد على الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة.

وتجول سموه والحضور في أقسام المركز، حيث اطلع خلالها على التجهيزات التي يشتمل عليها المركز وأقسامه وسير عملية الفحوصات واستمع إلى شرح واف حول سير العمل بالمركز والخطوات المتبعة فيه والإجراءات والتسهيلات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع بأسرع وقت ممكن.

ورافق سموه، معالي حصة بنت عيسى بوحميد وعدد من القيادات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

حلول مبتكرة

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الجهود المتكاملة والتعاون بين الجهات الحكومية التي تسهم في ترسيخ الثقة بقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تخطي الأزمات والتحديات نظراً إلى كفاءة النظام الصحي وقدرته على ابتكار الحلول العلاجية والوقائية والاستجابة الفعالة في ظل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادة عالمية في مجال الاستباقية والمرونة الوطنية في ابتكار الحلول الوقائية للتعامل مع «كوفيد19» والجاهزية لأي مستجدات من خلال استثمار الخبرات والبناء على الإنجازات التي أبرزت استباقية الدولة في التخطيط للتعافي والحفاظ على المكتسبات وتعزيز ثقة المجتمع بقدرات وكفاءة الدولة.

وثمن سموه الدعم المستمر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمبادرة السريعة في توفير كل الاحتياجات لافتتاح المركز وتدشين خدماته للفئات المستهدفة لتسهيل وتوفير كل الإمكانات الطبية اللازمة حتى يتمكن الجميع من إجراء المسوحات وتلقي اللقاحات، مشيداً بالدور المتميز للطاقم الطبي والإداري وما يبذله من جهود لتحقيق هذه الأهداف.

وأعرب حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، عن خالص التقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي وغيره من القطاعات، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على زيارته المركز ولمتابعته المتواصلة والدعم المستمر للمبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف التنمية المستدامة للخدمات الحكومية.

وأكد أن إقامة المركز تأتي وفق توجيه واهتمام سموه بضرورة توفير الخدمات الصحية وتسهيل تقديمها لجميع شرائح المجتمع.

وأشاد بالتعاون المثمر مع وزارة تنمية المجتمع في توفير القاعات والأماكن المناسبة لتقديم خدمة مميزة للطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأوضحت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية بعجمان، أن افتتاح المركز يسهم في تلبية الطلب على إجراء الفحوصات مع بدء العام الدراسي الجديد كما سيتم في هذا المركز تقديم خدمة مسحة «PCR» وكذلك إعطاء اللقاح لجميع طلاب مدارس عجمان.

حيث يستقبل المركز المراجعين من الساعة الـ 2 بعد الظهر وحتى الساعة الـ 9 مساء من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، ويعمل المركز يوم الجمعة من الساعة الـ 3 بعد الظهر وحتى الـ 9 مساء، ويوم السبت من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً.

وأضافت أنه تم تخصيص خدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم تناسب احتياجاتهم وتتوفر فيها الظروف الملائمة التي تحميهم من العدوى ويتم استقبالهم من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

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