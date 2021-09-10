«أكاديمية سيف بن زايد» تتفقد مشروع المدينة التدريبية في العين

المصدر: (العين - البيان)

اطلع اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي على سير العمل في المدينة التدريبية، وإدارة التأهيل في شرطة أبوظبي في مدينة العين. واستمع لشرح حول نسبة الإنجاز الحالية في مشروع المدينة التدريبية والتطبيقات المبتكرة، للارتقاء بجودة الأداء والسرعة والدقة.

كما اطلع اللواء الشامسي على متطلبات الاستدامة وفقاً للمعايير المتبعة في جميع المباني والملحقات التابعة لها، وعلى مخطط الموقع العام ومشروع مبنى الإدارة والخدمات الملحقة في مدينة تدريب الشرطة.

وتفقد على المرحلة الأولى من مباني إدارة التأهيل الشرطي، التي تم إنشاؤها والمستودعات وقاعات المحاضرات والتدريب وميادين الرماية والتدريب الأمني البيتتبول واللياقة والتحدي وصالة الرياضة و المسرح ونادي الضباط، إضافة إلى التعرف على التدابير المتبعة في المشاريع المستقبلية والإجراءات الخاصة، وأفضل الممارسات في التجهيزات النهائية.

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