نيابة دبي تُطلع وفداً من رأس الخيمة على أفضل ممارسات الأرشفة

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت النيابة العامة في دبي وفداً من نيابة رأس الخيمة، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الأرشفة والمراسلات الحكومية الإلكترونية والتصرف مع المضبوطات، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

وكان في استقبال الوفد المستشار أحمد محمد الحمادي المحامي العام بنيابة بر دبي.

واستعرضت إدارة تقنية المعلومات بالنيابة خلال لقائها مع الوفد الزائر آلية الأرشفة الإلكترونية والمراسلات، للتعرف على أية بيانات وملفات مطلوبة ومحفوظة في النظام، واعتماد التواقيع الإلكترونية في المراسلات التي سهلت حركة الإجراءات، وزادت من كفاءة وسرعة العمل.

قضايا

من جهة أخرى، تناولت إدارة خدمات القضايا الحديث حول المضبوطات، حيث تناولت سعاد آل عمر مديرة إدارة خدمات القضايا، وعبداللطيف محمد علي رئيس شعبة حفظ المضبوطات، الإجراءات القانونية للتخلص من المواد المخدرة بالطرق الآمنة في كل قضايا المواد المخدرة المضبوطة.

وعلى هامش اللقاء، تعرف وفد نيابة رأس الخيمة من خلال جولة ميدانية على مخزن المضبوطات وآلية العمل بالمخزن.

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