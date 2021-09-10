«أبوظبي للزراعة» توعي بأهمية صيانة المصائد بانتظام في المزارع

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة للتوعية بأهمية المصائد الفرمونية والضوئية في مزارع النخيل وضرورة المحافظة عليها وصيانتها بصورة منتظمة لضمان فاعليتها في نظام الإدارة المتكاملة لآفات النخيل وقدرتها على مكافحة الآفات، والحشرات التي تصيب أشجار النخيل.

وتستمر الحملة حتى نهاية العام الجاري، حيث تستخدم الهيئة كل الوسائل التوعوية والإرشادية لنشر ثقافة المكافحة المتكاملة لآفات النخيل وحث أصحاب المزارع على الالتزام بمتابعة وتشغيل المصائد وصيانتها والتوعية بأهمية هذه المصائد في القضاء على سوسة النخيل الحمراء وغيرها من الآفات التي تصيب أشجار النخيل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة فيما يخص ضوابط واشتراطات ممارسة النشاط الزراعي في إمارة أبوظبي.

حيث إن الإهمال في صيانة المصائد الفرمونية والضوئية يعرض صاحب المزرعة للمساءلة القانونية وذلك حسب التشريعات النافذة في ذلك والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الحيوي وتطوير منظومة العمل في قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي.

وقال مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل السيطرة على آفات النخيل.

وذلك من خلال اتباع نظام الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات كما أن المصائد الفرمونية والضوئية تعتبر من الأساليب الناجحة في مكافحة آفات النخيل وبالتالي فإن التزام أصحاب المزارع بتشغيل وصيانة هذه المصائد يعزز من كفاءة زراعة النخيل وإنتاج التمور.

آفات

وأوضح أن سوسة النخيل الحمراء هي واحدة من الآفات الحشرية الخطيرة التي تهاجم أشجار النخيل وتمثل تهديداً مباشراً لمنتجي التمور، إذ إنها تهاجم جذع النخلة، مشيراً إلى أن الالتزام بتشغيل هذه المصائد ومتابعة صيانتها بشكل دوري يحول دون تهديد أشجار النخيل وإنتاج التمور.

وأشار المنصوري إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحرص على توفير كل المعلومات اللازمة للعناية بهذه المصائد وتمثل الحملة التوعوية والإرشادية الحالية أحد التدابير الوقائية لمكافحة هذه الآفات وتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي وذلك من خلال بناء قدرات المزارعين وحثهم على تطبيق أفضل الممارسات.

مؤكداً أن الهيئة تعتمد نظام الإدارة المتكاملة للآفات والذي يعد من أفضل أنظمة السيطرة على الآفات والحفاظ على البيئة، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

ودعا أصحاب المزارع إلى التجاوب مع الحملة والالتزام بتشغيل وصيانة المصائد الفرمونية والضوئية والمحافظة عليها في وضع جيد.

موضحاً أنه بالنسبة للمصائد الفرمونية يجب متابعة تغيير الفرمون والغذاء بشكل دوري مرة كل شهر كما يجب إضافة الماء كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتجنب جفاف المصيدة أما بالنسبة للمصائد الضوئية فينصح بوضع المصيدة في منتصف المزرعة وتوصيلها بمصدر كهرباء ثابت وتشغيلها بعد غروب الشمس إلى ما قبل شروقها مع مراعاة التحقق من أن المصباح مضاء طوال هذه الفترة ودرج المصيدة محكم الإغلاق.

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