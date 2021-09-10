«مدني أم القيوين» تزور 8 مدارس للتأكد من اشتراطات السلامة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين زيارات تفتيشية وقائية لعدد 8 من المدارس الحكومية في الإمارة، للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق مع بدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة بالمدارس.

خطة

وأكد المقدم أحمد سالم بن شقوي مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني والخطة الاستراتيجية لإدارة الدفاع المدني أم القيوين المسبقة لعمل زيارات تفتيشية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 .

وذلك للتأكد من سلامة المدارس الحكومية ومرافقها بهدف الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة بالمدارس من أجل تحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

بيئة آمنة

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين بالإنابة: إن الإدارة تعمل على توفير بيئة ذات اشتراطات صحية مميزة لأبنائنا الطلبة لينعموا بأجواء آمنة في عامهم الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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