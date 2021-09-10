رئيس قرغيزستان يستقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، وفداً إماراتياً، برئاسة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وحمل رئيس جمهورية قرغيزستان، معالي سهيل المزروعي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، معرباً عن تطلعاته إلى تكثيف الزيارات بين مسؤولي البلدين، والحرص على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيراً إلى أن قرغيزستان مهتمة بتطوير العلاقات مع الإمارات، وتعزيزها في المشاريع التنموية المشتركة والاستثمارية والاقتصادية.

استقبال

ونقل معالي سهيل المزروعي، خلال استقبال نظم على شرف الوفد الإماراتي، الذي ضم عدداً من المسؤولين الحكوميين، ومديري شركات إماراتية كبرى، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية قرغيزستان ولشعبها، المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأكد المزروعي متانة العلاقات التي تجمع الإمارات وقرغيزستان، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس صدير جباروف، مشيراً إلى أن التعاون المتنامي بين البلدين الصديقين، أثمر نجاحات متواصلة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز مسيرة التعاون بين حكومتي البلدين.

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