«نسائية» كهرباء دبي تنظم دورة افتراضية لأبناء الموظفات

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، دورة افتراضية بعنوان «أساسيات الآداب العامة»، استهدفت أبناء موظفات الهيئة.

شارك في الدورة 50 طالباً وطالبةً من أبناء الموظفات، تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 12 عاماً، واشتملت على 6 مساقات تعليمية.

وهدفت الدورة إلى مساعدة الموظفات الأمهات على تقديم محتوى هادف ومحفّز لأبنائهنّ، خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن اللجنة النسائية، بدعم وتوجيهات الإدارة العليا للهيئة، تواصل جهودها الهادفة إلى تقديم الدعم اللازم لموظفات الهيئة، وتعزيز دور المرأة كأم ومربية لأجيال المستقبل.

وأضافت الجوكر: «تأتي هذه الدورة المخصصة لأبناء وبنات الموظفات، ضمن البرامج وورش العمل التي تنظمها اللجنة النسائية على مدار العام، وتغطي مختلف الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، التي تهم المرأة العاملة، وتساعدها على غرس القيم والأخلاق النبيلة المستمدة من قيم مجتمعنا الإماراتي الأصيل في نفوس الأطفال، للوصول إلى أسر سعيدة ومترابطة، ومجتمع متلاحم ومتماسك».

وقد نالت الدورة الافتراضية استحسان ورضا الموظفات، خاصة أنها تتضمن محتوى هادفاً وتعليمياً حول أساسيات الآداب العامة، من بينها حث الأطفال على التحلي باللباقة والاحترام في التعامل مع الأشخاص من مختلف الأعمار، ما يعزز لديهم السلوك الإيجابي، والتواصل الفعال مع الآخرين.

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