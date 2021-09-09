محمد بن راشد: تعاملنا مع الجائحة نموذج حكيم وازن بين الصحة والاقتصاد

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء لقائه اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي اليوم أن الطريقة الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي

أثناء لقائي مع اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي .. الفريق كان على قدر المسؤولية الفترة الماضية .. وتوقعاتنا منهم كبيرة خلال فترة إكسبو القادمة .. وطريقتنا الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي..

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