حاكم الشارقة يروي موقفاً بكى فيه من شدة الفرح

المصدر: البيان

روى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال استقبال سموه لأبطال بعثة الإمارات المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، موقفاً حدث لسموه بالصين.

وقال سموه: كان هناك حفل تكريم لي وعندما رأيت علم الإمارات يتقدم كافة أعـلام الـدول في الـقـاعـة، لـم اسـتطع مـنع دمـوعـي مـن الـفرح.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية الأخلاق الحميدة لكافة مجتمع الرياضيين من مشجعين ولاعبين وإداريين حيث إن الرياضة هي عطاء وبذل وتنافس شريف وسلوك طيب وتحلٍ بالاحترام والمسؤولية، داعياً سموه الناشئين من اللاعبين إلى الاقتداء بالسلوك الحميد حتى ينشؤوا عليه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، صباح اليوم، في نادي الثقة للمعاقين، بعثة منتخب دولة الإمارات المشارك في دورة الألعاب شبه الأولمبية للمعاقين والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، يتقدمهم اللاعب عبد الله العرياني الذي أحرز ميدالية ذهبية بالرماية في مسابقة 50 م سكتون، واللاعب محمد القايد الذي فاز بميداليتين الأولى فضية في سباق 800 متر والثانية برونزية في سباق 100 متر.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة الإنجازات الرياضية لبعثة منتخب الدولة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مقبل المشاركات المحلية والدولية، ولكل فرق الدولة الرياضية في مختلف الألعاب.

وأشار سموه إلى أهمية المشاركات الخارجية للبعثات الرياضية، الفردية والجماعية، حيث إنها تعني أن يرفرف علم دولة الإمارات العربية المتحدة بين كافة الدول المشاركة، وذلك فخرٌ للدولة ورمزٌ لمشاركتها في هذه الأنشطة العالمية.

وقال سموه: "هذا الإنجاز يدفعنا إلى مزيد من العطاء إن كان على مستوى الأندية أو الأنشطة، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نتطلع دائماً إلى من يرفع علم هذه الدولة عالياً".

ووجه سموه رسالة إلى اللاعبين قائلاً: "العطاء والبذل يأتيان منكم، وما نحن إلا وسيلة، وطريق، وإمداد وعون، ولكن العطاء منكم، وأنتم ببذلكم تكسبون الرهان في مشاركاتكم".

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه بتوجيه عدد من النصائح إلى المجتمع الرياضي بشكل عام داعيا إياهم إلى أن يتحلوا بالسلوك القويم لأن الرياضة تهذيبٌ ومشاركة، كما دعا إدارات الأندية إلى التعامل مع كل من يخرج عن السلوك الرياضي إن كان مشجعاً أو لاعباً حتى تترّسخ القيم الفاضلة لدى صغار اللاعبين.

من جانبهم، تقدم أعضاء المنتخب بالشكر والامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحرصه على استقبالهم وتكريمهم، معاهدين الله والوطن وقيادته الحكيمة على العمل بجد واجتهاد ورفع راية الوطن في كافة المحافل الرياضية، والتي سيشاركون فيها مثمنين الاهتمام الكبير بهم، ما دفعهم لبذل كل الجهود لتحقيق هذا الإنجاز ورد الجميل للوطن وقيادته الحكيمة.

حضر الاستقبال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية ورئيس نادي الثقة للمعاقين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونادي الثقة للمعاقين.

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