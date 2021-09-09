منح دراسية حتى 70% في جامعة الغرير

تعد جامعة الغرير واحدة من أوائل المؤسسات الأكاديمية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد برهنت الجامعة على تميزها الأكاديمي على مدى 22 سنة في كلياتها الأربعة، التي تقدم برامج دراسية معتمدة دولياً فضلاً عن اعتمادها لدى وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات. ومثلت جامعة الغرير الخيار المفضل للعديد من الطلاب من مختلف الجنسيات بفضل ما تتمتع به من معايير جودة دولية في التعليم وشهادات الاعتماد العالمية والمنح الدراسية التي تقدمها لطلابها التي تصل إلى 70%.

وسيحظى الطلاب الراغبين بالالتحاق في دفعة شهر سبتمبر 2021 في جامعة الغرير بفرصة الحصول على مجموعة من المنح الدراسية التي تصل إلى 70% طوال مدة برنامج البكالوريوس، إضافة إلى منح دراسية تصل إلى 35% على الرسوم الدراسية لجميع برنامج الماجستير. كما يُمنح الطلاب الذين يؤكدون قبولهم في الجامعة في اليوم المفتوح المقرر يوم السبت 11 سبتمبر 2021 ميزة إضافية تتمثل في الحصول على إعفاء كامل من رسوم القبول بنسبة 100٪ بقيمة 3,000 درهم إماراتي إضافة إلى المنحة الدراسية. فجامعة الغرير تركز على توفير تعليم بأعلى معايير الجودة بأسعار ميسورة لطلابها في هذه الأوقات الصعبة.

علاوة على ذلك تضم جامعة الغرير نخبة من الكوادر التدريسية الحاصلين على مؤهلات دولية تمكنهم من تقديم مستويات رفيعة من التعليم النظري والعملي في 4 كليات، هي: كلية العمارة والتصميم ، وكلية الأعمال والاتصالات، وكلية الهندسة والحوسبة، وكلية القانون. ويضطلع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الغرير على الدوام ويساهمون في مشاريع بحث وتطوير أكاديمي تتيح لطلابها إمكانية القيام بأدوار فاعلة ونشطة في الأبحاث التي تتجاوز 100 بحث سنويًا. كما تحرص جامعة الغرير دوماً على تقديم برامج حديثة مصممة لتزويد الطلاب بالمهارات المناسبة للتميز في الوظائف الحالية والمستقبلية المتوقعة في السوق العمل المحلية والعالمية.

تمتلك جامعة الغرير شبكة واسعة من الشراكات مع ما يزيد عن 200 شركة في 7 أهم الصناعات والقطاعات البارزة مما يمنح طلابها ميزة الحصول على التدريب المهني أثناء دراستهم، وبالتالي، حصولهم على أعلى فرص التوظيف عند التخرج من الجامعة. وتركز جامعة الغرير على أن ترى خريجيها المسلحين بالمعرفة الواسعة والمهارات العالمية العالية، يرتقون درجات سلم حياتهم الوظيفية ومسيرتهم المهنية.

وتتميز جامعة الغرير بأنها مؤسسة تعليمية تتمحور حول الطالب. فجامعة الغرير تؤمن بأهمية دورها في التطوير النوعي للطلاب بحفاظها على نسبة دكتور واحد من أعضاء الهيئة التدريسية لكل 15 طالب. وتتوقع جامعة الغرير من الطلاب الارتقاء إلى مستوى صرامة برامجها الأكاديمية، مع العلم أن الجامعة ستوفر لهم الدعم اللازم. فإن جامعة الغرير توفر أفضل الموارد لضمان الجودة والمصداقية لبرامجها، بما ينسجم تماماً مع غاياتها المتمثلة في "تحسين الحياة عبر إثراء العقول".

وتفخر الجامعة بامتلاكها حرم جامعي شامل ومتكامل على مساحة 12000 متر مربع يضم العديد من المرافق ووسائل الراحة التي تلبي متطلبات طلابها.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الغرير حاصلة على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد لبرامج الهندسة والتكنولوجيا (ABET) لجميع برامج الهندسة لديها التي تشمل بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وبكالوريوس هندسة وعلوم الحاسوب، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

وختاماً، تقدم جامعة الغرير برامج بكالوريوس معتمدة ومتنوعة تتضمن الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة وعلوم الحاسوب، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة، والقانون، والعمارة، والتصميم الداخلي. كما تقدم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (إدارة المشاريع).

وللمزيد من التفاصيل يرجى التواصل على "واتساب" 971556398690 - أول الاتصال بالرقم 97144200223 ، أو عبر الموقع الإلكتروني http://admission.agu.ac.ae/ .

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