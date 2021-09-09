500 درهم مخالفة سير الشاحنات والحافلات أثناء الضباب في أبوظبي

المصدر: البيان

دعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

وذكرت أن مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية "500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز