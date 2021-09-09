أعضاء في «تنفيذي دبي»: مبادرات حمدان بن محمد رسخت فكراً حكومياً فريداً

تقدم أعضاء في المجلس التنفيذي في دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في دبي، مؤكدين أن مبادرات سموه رسخت فكراً حكومياً فريداً وعززت سعادة المجتمع.

إنجازات

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن جهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ستظل علامة ومنارة في مسيرة الإمارة، وتقدمها وازدهارها انعكاس لرؤية سموه الحكيمة نحو المستقبل.

وقال معاليه: بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة المجلس التنفيذي، نهنئ أنفسنا وكل أفراد المجتمع على مسيرة عقد ونصف العقد تكللها النجاح والإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية، وهي المسيرة التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسار ولي عهده على الدرب ليكمل نهج التميز والريادة في كل مجالات الحياة.

نقلة نوعية

وأكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهد نقلة نوعية في منهجية وآلية عمل المجلس، وتطوير عمل الهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق رؤية الإمارة وخطتها الاستراتيجية، والارتقاء بالكوادر البشرية باعتبارها العنصر الرئيس في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، كما يتابع سموه شخصياً سير العمل من خلال زياراته الميدانية واطلاعه على التقارير الدورية.

وأشار إلى أن سموه أطلق العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز التنمية الشاملة في دبي، مثل: (مجالس دبي للمستقبل) التي تعد منصة لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وكذلك برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، الذي حفّز الهيئات والمؤسسات على تطوير منظومة العمل الحكومي والتحول نحو الخدمات الحكومية الذكية التي تُقدم على مدار الساعة، كما أطلق سموه مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي تهدف إلى دمج أصحاب الهمم مع المجتمع عبر تذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط أصحاب الهمم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع. وأضاف: يدعم سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الابتكار ويشجع على طرح الأفكار الجديدة التي تدعم تفرّد دبي وريادتها العالمية، ويحرص سموه على متابعة تنفيذها من التخطيط حتى تصبح منتجاً نهائياً.

سعادة

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في دبي.

وقال: أسهم المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، حيث إن للمجلس دوراً حيوياً ومهماً في دفع عملية التنمية في دبي والعديد من النجاحات التي حققتها الإمارة على صعيد الخدمات التي تستهدف سعادة ورفاه جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

عطاء

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: يشرفني أن أرفع إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صادق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذه السنوات كانت مليئة بالروح الشبابية المفعمة بالإنجازات والنجاحات بخطى سريعة وواثقة، ونحن نفخر بأننا جزء من فريق عمل سموه، فسموه في كل موقع من المسؤولية له بصمة مهمة، ويحرص شخصياً على متابعة مختلف المؤسسات والجهات.

وأضاف: أشيد بالمسيرة الحافلة بالعطاء والنجاح لسموه، والتي ينتهج فيها نهج والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الذي زرع في أبنائه، وفي الجميع، حب العطاء، والمبادرة، وحب الوطن.

روح القيادة

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد استطاع المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مدار الـ15 عاماً الماضية ترجمة توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وذلك بفضل روح القيادة التي يتمتع بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي استطاع منذ اللحظة الأولى وضع بصمات الإنجاز والنجاح المتميّز في العديد من المجالات والقطاعات الحياتية والاقتصادية، التي وضعت إمارة دبي في مصاف المدن الأولى على مستوى العالم في العديد من المؤشرات التنافسية.

وتابع: شكّل طموح سموّه مصدر إلهام لكافة أعضاء المجلس ومؤسسات الإمارة، لتنطلق جميعها بروح الفريق الواحد نحو تعزيز ريادة الإمارة إقليمياً وعالمياً، ووضع المزيد من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد التي تسعى من خلالها القيادة الرشيدة إلى أن تكون دبي عاصمة العالم المستقبلية.

نهنئ أنفسنا بهذه القيادة الحكيمة، وبهذه الإنجازات التي شكّلت وما زالت تشكل نقلة نوعية في طريق الإمارة والدولة بشكل عام نحو الخمسين عاماً المقبلة».

تجارب ثرية

بدوره، قال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في دبي.

وأضاف: نبارك إنجازات سموه خلال الـ15 عاماً، فقد رسمت رؤيته لوحة وطنية رائدة إقليمياً وعالمياً، حيث استمد إلهامه ودعمه من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فعايش التحديات والنقلات النوعية التي شهدتها الدولة، واكتسب تجارب ثرية، فأصبح اليوم ببصيرته الفذة يلهم فريق عمله في حكومة دبي لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة وجعلها واقعاً ملموساً، وتحقيق السعادة لمواطني دبي وقاطنيها.

رؤى طموحة

وتقدم الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في دبي، الذي استكمل بعزيمة الشباب تلك الرؤى الطموحة في رسم خطط واستراتيجيات الإمارة، ومتابعة سموه الحثيثة في الإشراف على تنفيذها، امتثالاً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: إن ما يتسم به سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من سمات قيادية استقاها من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أسّست لإدارة متفردة، شكلت نقلةً نوعيةً في عمل المجلس التنفيذي، ورسم سياساته، وتطوير منظومة العمل الحكومي.

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