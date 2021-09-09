مسؤولون في دبي: برئاسة سموه.. نجاحات استثنائية لـ«تنفيذي دبي»

أكد مسؤولون في دبي أن المجلس التنفيذي في دبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حقق نجاحات استثنائية متتالية عبرت بالإمارة إلى تبوؤ أفضل مدن العالم كنموذج للريادة والإبداع، كما أن الإنجازات، التي حققها المجلس طوال السنوات الخمس عشرة الماضية تعد ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والثقة العالية بالكفاءات الوطنية، كما أسهمت في تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين.

وثمّن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إنجازات المجلس التنفيذي تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن سموه حقق نجاحات استثنائية متتالية عبرت بإمارة دبي إلى تبوؤ أفضل مدن العالم كنموذج للريادة والإبداع، ومن خلال نجاحات مستدامة وخدمات متميزة جعلتها في مقدمة المدن في تحقيق الرفاه لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشار مصبح إلى أن المجلس التنفيذي في دبي برئاسة سموه حافظ على المسيرة التنموية للإمارة للوصول إلى الأهداف المستقبلية في أن نكون أفضل مدن العيش في العالم، مشيداً بالمبادرات التي اتخذها المجلس في تحقيق الخطط المستقبلية لاسيما خطة دبي 2021 من أجل ترسيخ مكانة دبي الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.





تهنئة

وتقدم أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن القيادة الشابة والطموحة والإصرار على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت جزءاً من كافة تفاصيل إدارته، ونهجاً للتقييم والتطوير المستمر.

وقال جلفار، إن أبرز ما ميّز المجلس التنفيذي خلال السنوات الماضية كان روح الفريق والعمل المشترك الذي حث عليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلق برامج ومبادرات لذلك مثل سباق بناة المدينة الذي شكل نهجاً جديداً للعمل المشترك ومهد الطريق لتغيرات جذرية وتحسينات واسعة في تجربة المتعامل في الكثير من الخدمات الحكومية.

صفات قيادية

وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن منظومة العمل الحكومي في إمارة دبي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وما يتسم به سموه من صفات قيادية ورؤية استشرافية استلهمها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومرافقته لسموه منذ الصغر في متابعة شؤون الإمارة ودولة الإمارات بصفة عامة وزياراته الخارجية واستقباله وفود الدول الأخرى والمسؤولين في الدولة.

وقالت، إنه لمن حسن الطالع تأسيس مؤسسة دبي للمرأة في نفس العام الذي تولى فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد مسؤولية ولاية العهد ورئاسة المجلس التنفيذي في إمارة دبي، وقد عملت المؤسسة طوال هذه الفترة على تنفيذ توجيهات سموه بتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

منجزات

بدورها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن الإنجازات التي حققها المجلس التنفيذي طوال السنوات الخمس عشرة الماضية تعد ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والثقة العالية بالكفاءات الوطنية، والتنسيق الدائم بين المؤسسات، حرصاً من سموه على الارتقاء بالعمل الحكومي، وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين وإسعادهم.

وبفضل هذه العوامل مجتمعة تمكنت دبي من الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وفق أبرز مؤشرات الأداء المرموقة، لترسيخ مكانة دبي بين أرقى مدن العالم، وإكسابها صورة مشرقة وهوية فريدة، ويعتبر ذلك شهادة على تميز الفترة التي تولى فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤولية المجلس.

ذكرى

من جهته، رفع ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في دبي.

وقال، إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يسير بثقة واقتدار على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق الرقم واحد في جميع المجالات.

‏وأكد أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتوج 15 عاماً كرئيس للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالإنجازات التي حققت نجاحاً في العمل الحكومي وتطوير الكوادر البشرية التي تميزت ‏بحقبة مبنية على استراتيجيات مدروسة لها أبعادها المستقبلية وتطويرها الفعلي للأداء المؤسسي الحكومي وربطها بواقع استشراف المستقبل وتحقيق نتائج إيجابية.

مسيرة متميّزة

من جهته، قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تواصل إمارة دبي مسيرتها نحو التنمية المستدامة في كافة المجالات، وبجميع السبل المتاحة، فقد عودتنا القيادة الرشيدة أن نتطلع نحو الريادة المستقبلية في كل وقت وحين. واليوم وبعد مرور 15 عاماً على مسيرة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإن سلسلة الإنجازات الكبيرة والمتميزة والشاملة التي تم الإعلان عنها.

والتي ساهمت في ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى جعل إمارة دبي المكان الأفضل للعيش والعمل، تضعنا اليوم أمام حقيقة أن دبي تمضي بكل عزم وثبات نحو العالمية في كل المجالات، لتكون نموذجاً للعمل المستدام والمتميّز والقادر على تجاوز التحديات والأزمات بمختلف أشكالها.

المسيرة مازالت مستمرة والإنجازات المحققة ما هي إلا حلقة في سلسلة ممتدة من الأهداف والطموحات الاستراتيجية، وكلنا ثقة بأن دبي ستواصل إبهار العالم وقيادته نحو مستقبل أفضل على كافة الأصعدة».

خبرات

وقال هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اكتسب في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الكثير من الخبرات، وعاش العديد من التجارب الثرية، ونهل من مجالس صنع القرار، مما مكّنه من قيادة وإدارة المجلس التنفيذي بكل مهارة واقتدار، وأضفى عليه روحاً شغوفة بالعمل والابتكار والإبداع.

وأضاف، أن المجلس التنفيذي للإمارة حقق العديد من المكاسب، والمنجزات في ظل رئاسة سموه، الذي يمتلك مهارات وقدرات نوعية في فنون القيادة، سخرها في إثراء المجلس فرفده بخبراته، وعززه بتجارب جديدة، ومكنه من إلهام فريق العمل، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، ومفاهيم الابتكار والمبادرة إلى استشراف المستقبل، ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، تتسق مع تطلعات إمارة دبي، وتنسجم مع مكانتها كمركز للمال والأعمال، ووجهة أولى للسياحة والتجارة والخدمات.