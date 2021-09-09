وفد طاجيكي: صندوق الزكاة علامة مضيئة على خارطة العمل الخيري والاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد وفد من جمهورية طاجيكستان برئاسة الدكتور فلاتوزدا سليمان رئيس لجنة الشؤون الدينية أن صندوق الزكاة أصبح اليوم علامة مضيئة على خارطة العمل الخيري والاجتماعي ليس على مستوى الإمارات فقط بل وعلى مستوى العالم.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد - الذي ضم شريفي بهادور محمود زاده سفير طاجيكستان لدى الدولة - صندوق الزكاة في مقره بأبوظبي، حيث اطلع على التجربة الرائدة لصندوق الزكاة ونُظم العمل به، وخبرات الصندوق في المجال الزكوي.

واستعرض عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة - خلال لقائه الوفد بحضور الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير شؤون مستحقي الزكاة والدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الإعلام وموارد الزكاة وعدد من الموظفين - نشأة وتأسيس صندوق الزكاة، وأهم الإنجازات المحققة في خدمة فريضة الزكاة من نتائج وإحصائيات، والخدمات المتميزة التي يوفرها الصندوق لفئات المتعاملين.

كما تم استعراض أهم النُظم المعتمدة في الصندوق، والبرامج الإلكترونية التي تصب في خدمة فريضة الزكاة، كدفع الزكاة عن طريق الهاتف المتحرك، وخدمة دفع وصرف الزكاة عن طريق جهاز الصراف الآلي ATM وغيرها من البرامج الإلكترونية.

وأكد الأمين العام أن مشاريع صندوق الزكاة المتعددة نابعة من كتاب الله عز وجل، مثل مشاريع «الفقراء والمساكين» و«اقرأ» و«الغارمين» و«أجر وعافية» و«تواصل» و«مودة» وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى وصول الزكاة إلى مستحقيها.

وقال إن زيارة وفد جمهورية طاجيكستان لصندوق الزكاة ضمن جدول زيارته لدولة الإمارات، دليل على المكانة التي يتبوأها صندوق الزكاة والخبرات التي يملكها على المستوى الزكوي وعلى مستوى الخدمات المتميزة التي يملكها.

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