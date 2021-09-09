«الطاقة والبنية التحتية» تحدد ملامح قطاع إسكان المواطنين للأعوام الخمسين المقبلة

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية لقاء تشاورياً، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي وأفراد المجتمع والقطاع الخاص.

يأتي اللقاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكثيف الجهود الوطنية، وتعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص وإشراك أفراد المجتمع في صياغة مستقبل الإسكان وتطوير خطة متكاملة، تلبي رغبات واحتياجات أبناء وبنات الإمارات الحياتية، وتحقق لهم السعادة وجودة الحياة، وتسهم في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071 وريادتها العالمية.

ناقش اللقاء الافتراضي- الذي ترأسته المهندسة جميلة الفندي مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية- عدداً من المحاور المرتبطة بقطاع الإسكان الحكومي الخطط والمستهدفات المستقبلية. وقالت المهندسة جميلة الفندي: «نستهدف من خلال اللقاء تعزيز منظومة العمل المشترك مع شركائنا وأفراد المجتمع، إلى جانب الوقوف على الأفكار الخلاقة والمبادرات النوعية القادرة على النهوض بقطاع إسكان المواطنين، الذي يشكل أولوية رئيسية على أجندة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».

اهتمام

من جانبها، أكدت المهندسة نادية مسلم النقبي أن دولة الإمارات أولت الإسكان اهتماماً كبيراً، وأفردت لها مساحة واسعة ضمن مسارات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، منوهة بأن ثقة القيادة الرشيدة تشكل دافعاً للمزيد من العمل لخدمة وطننا ومواطنينا، وحافزاً لمزيد من العطاء والعمل، لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية الشاملة.

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