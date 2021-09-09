علي بن سعود: «وثيقة الخمسين» تجسيد لمرحلة جديدة في تاريخ الإمارات

المصدر: (أم القيوين - وام)

أكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، أن وثيقة مبادئ الخمسين هي تجسيد لمرحلة جديدة في تاريخ الإمارات مكملة لإنجازات نوعية حازت على إعجاب العالم وتقديره واحترامه تم تحقيقها في العقود الخمسة الماضية أوصلت الإمارات إلى الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وقال الشيخ علي بن سعود المعلا: إن وثيقة الخمسين التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستعمل على تبوؤ الإمارات مكانة عالية بين الدول من خلال التطلع إلى المستقبل واستشرافه والتخطيط له الذي كان وما زال نهجاً أصيلاً في سياسة دولة الإمارات، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ذلك القائد الحكيم الذي كان يملك رؤية ثاقبة وبعيدة المدى تتعامل مع الواقع وتبني المستقبل، وهي الرؤية التي ندين لها بالفضل فيما وصلت إليه الدولة اليوم من تقدم ورفاهية وازدهار، وتحقيق الإنجازات التي ترقى إلى مستوى المعجزات في المجالات المختلفة، وجوهر هذه الرؤية كان ولا يزال هو التركيز على بناء المواطن، والاستثمار في طاقاته، وتطوير كفاءته، بوصفه الاستثمار الأنجح للمستقبل.

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