اقتصادية رأس الخيمة: أبناء الإمارات قادرون على مواصلة مسيرة الخير والبناء

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن إعلان حكومة دولة الإمارات لمشاريع الخمسين يأتي في إطار الزخم الذي تشهده مسيرة الدولة في شتى المجالات، وقال إن أبناء الإمارات قادرون على تحمل المسؤولية وبذل كل جهد ممكن لتنفيذ رؤى الدولة وترسيخ قيمها ومبادئها ومواصلة مسيرة الخير والبناء.

وأشاد النقبي في تصريح له بدعم القيادة الرشيدة للدولة وتسخيرها الفرص والإمكانيات كافة لإرساء أركان اقتصاد تنموي مستدام وتحقيق مزيد من الرفاه لشعب الإمارات.

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