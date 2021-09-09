استعراض حزمة مشاريع الخمسين أمام مؤتمر العمل العربي

المصدر: القاهرة - وام

استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، حزمة مشاريع الخمسين التي استهدفت ترسيخ مكانة الدولة واقتصادها كأحد أقوى الاقتصادات في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه على رأس وفد الدولة في الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد أعماله في القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى تطوير نظام الإقامة الذي يمنح المستثمرين ورواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص امتيازات جديدة ورفد اقتصاد الدولة بالكفاءات البشرية الممكنة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتخصيص حزم الدعم المالي بقيمة 5 مليارات درهم للقطاع الصناعي في الدولة لتعزيز عملية التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد أن قضايا ريادة الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة تعد محور اهتمام حكومة دولة الإمارات الأمر الذي انعكس على السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

استثمارات

أوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن دولة الإمارات خصصت استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية المعلوماتية وهي الجهود التي قادتها لتبوؤ المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في المؤشر الدولي لريادة الأعمال.

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