2.4 مليون «مكالمة طارئة» ردت عليها شرطة دبي خلال النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

نجح «مركز القيادة والسيطرة» بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي في الرد على مليونين و402 ألف و173 مكالمة طارئة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل زمني قدره 10 ثوانٍ، وذلك في إطار تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي بالاستجابة السريعة للمكالمات الطارئة وإنقاذ حياة الناس والاستجابة للبلاغات الجنائية.

وقال العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة المركز: إن شرطة دبي تحرص بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تطبيق أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الكوادر البشرية المؤهلة التي تمتلك الكفاءة العالية في التعامل مع المكالمات الطارئة.

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