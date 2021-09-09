سلطان بن أحمد القاسمي: الشارقة تمتلك ثراءً بيئياً

المصدر: الشارقة ـ البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام على ما تمتلكه إمارة الشارقة من ثراءٍ بيئي المتمثل في المحميات الطبيعية والمشروعات البيئية السياحية والمناطق ذات التنوع البيئي والحيوي.

جاء ذلك خلال حضور سموه إطلاق مبادرة «أفلام بيئية» أمس في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مشيراً سموه إلى ضرورة إبراز تلك المواقع المميزة والترويج لها من خلال أفضل الوسائل الإعلامية وباستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصوير.

وثمن سموه الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الحفاظ على البيئة من خلال التشريعات القانونية والمبادرات البيئية والمشروعات السياحية التي تسهم في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية وإكثارها وإجراء الدراسات العلمية حولها.

عرض مرئي

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على عرض مرئي حول تفاصيل المبادرة التي ستنفذ بالتعاون بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وبالشراكة مع مؤسسات عالمية عريقة.

وتتمثل المبادرة في تصوير أفلام لمشروع سفاري الشارقة وجزيرة صير بو نعير لتوثق كافة التفاصيل البيئية والمرافق الحيوية والإجراءات للمحافظة على ما تمتلكه هذه المواقع من حياة فطرية وطبيعية وكائنات حية نادرة.

ويمثل مشروع سفاري الشارقة الواقع ضمن محمية البردي بمدينة الذيد تجربة رائدة حيث يعد أول سفاري خارج أفريقيا وأكبرها نظراً لوجود الحيوانات الأفريقية التي تمثل كافة الحيوانات.

وسيتضمن سفاري الشارقة 12 قسماً من البيئات المخصصة لمختلف الحيوانات، وتتوفر فيها كافة المرافق والخدمات التي ستمكن الحيوانات من التعايش في المنطقة.

عناصر مهمة

وتمثل جزيرة صير بو نعير إحدى المحميات البحرية المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي لما تحويه من عناصر بيئية مهمة، مثل تكويناتها الجيولوجية المدهشة ونباتاتها الطبيعية وطيورها البحرية، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بأندر أنواع الحياة البحرية، كما تتميز الجزيرة بطبيعتها الخلابة وشواطئها الرملية.

وتمتاز جزيرة صير بو نعير بأنها ذات أهمية دولية، حيث تم إدراج اسم المحمية في الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة (رامسار)، وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع الحيوي.

حضر إطلاق المبادرة كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

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