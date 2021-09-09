عبدالله النعيمي: إضافة جديدة لمسيرة المرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعرب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة عن فخره وسعادته بفوز رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وفوز الدكتورة شيخة الظاهري بمنصب المستشار الإقليمي للاتحاد لغرب آسيا. وقال معاليه: «إن الفوز يمثل إضافة جديدة لمسيرة المرأة الإماراتية وتأكيداً على المكانة العالمية المتميزة التي باتت تتمتع بها، بفضل الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة، خصوصاً أن رزان خليفة المبارك تعد ثاني سيدة على مستوى العالم تتقلد هذا المنصب الرفيع على مدى 70 عاماً، كما يؤكد الفوز على ما يحظى به نموذج وجهود دولة الإمارات في العمل من أجل البيئة وحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها من تأييد ودعم عالمي». ولفت إلى أن تقلد رزان المبارك لمنصب رئاسة الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من 160 دولة و1400 منظمة حكومية ودولية، وفوز الدكتورة شيخة الظاهري بمنصب المستشار الإقليمي للاتحاد لغرب آسيا سيساهم بشكل كبير في تعزيز وتحفيز العمل الإماراتي والعالمي بشكل عام لحماية الطبيعة والحفاظ على مكوناتها وعناصرها.

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