«قطاع النشر» في «دبي للإعلام» ينظم فعالية صحية لموظفيه

المصدر: دبي ـ مرفت عبدالحميد

نظم قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، وفي إطار مشاركته الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، فعالية صحية بالمسرح الكائن في «البيان»، من خلال تقديم استشارات مجانية وعروض حصرية لموظفي قطاع النشر، وذلك بالتعاون مع مجموعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي، و«جولد جيم».

وأوضحت خديجة اليوسف مدير إدارة التسويق والاتصال في قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام: أن الفعالية التي نظمها القطاع تهدف إلى تشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني وإعادة تأهيل المصابين، والتأكيد على دور العلاج الطبيعي في مساعدة المرضى وتأهيلهم لاستعادة الحركة والقدرة الوظيفية وتوفير نمط وحياة أفضل وأكثر جودة.

وأضافت: أن الفعالية اشتملت على إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بالتوازن، وقياس الطول والوزن وضغط الدم والنبض، وتقديم النصائح والاستشارات الطبية حول أهمية الرياضة ودورها في تخفيف الوزن وانعكاسها الإيجابي على الصحة النفسية، والأثر السلبي للبدانة على صحة الفرد.

وأشارت إلى أهمية نشر الوعي والتثقيف بأهمية العلاج الطبيعي والدور الذي يقوم به العاملون في هذه المهنة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ودمجهم في المجتمع.

وأوضحت أن مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب استعرضت خدمات التأهيل العلاجي المتعددة التي تقدمها مثل آلام المفاصل والعضلات، والإصابات الرياضية وتأهيل ما بعد عمليات ترميم أربطة المفاصل والغضاريف، بالإضافة إلى مشكلات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، ومشكلات الجهاز العصبي للكبار و للأطفال، وتأهيل ما بعد الكسور، وهشاشة العظام، فضلاً عن تقديم برامج للمرأة الحامل وما بعد الولادة، كما تولى «جولد جيم» فحص قياس مؤشر كتلة الجسم للموظفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز