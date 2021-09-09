إصابات «كورونا» في الدولة الأقل منذ عام

المصدر: أبوظبي - وام

واصل عدد الحالات المسجلة للإصابات بفيروس «كوفيد 19» في الدولة انخفاضه حيث سُجلت أمس 833 حالة وهي أقل عدد للحالات منذ سبتمبر العام الماضي.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 282015 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 726025 حالة.

‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2053 حالة، كماأعلنت تقديم 78495 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 18636711 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 188.43 جرعة لكل 100 شخص.‌‎

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1127 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 716231 حالة.

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