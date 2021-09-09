حاكم الشارقة يعتمد توصيل شبكة الغاز الطبيعي للبطائح وضاحية الشنوف

المصدر: الشارقة- وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى منطقة البطائح وضاحية الشنوف، بتكلفة إجمالية تصل إلى 78 مليوناً و490 ألف درهم.

ورفع سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكارم سموه وأياديه البيضاء، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لكل مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مد خط الغاز الطبيعي لمنطقة البطائح على 6 مراحل بتكلفة 21 مليوناً و890 ألف درهم، وبطول يتجاوز 200 كم، وستبدأ المرحلة الأولى بمد خط الغاز الطبيعي من تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 سنوات.

وأوضح أن ضاحية الشنوف التي تعتبر أكبر ضاحية سكنية في الإمارة، وتتكون من 28 منطقة سيتم تمديد شبكة الغاز الطبيعي إليها بطول 640 كم، وبتكلفة 65 مليوناً و600 ألف درهم على مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بمجرد انتهاء الجهات المختصة من تسوية الأراضي بتمديد الشبكة إلى مناطق الشنوف 1 و 2 و 3 و 5 كمرحلة أولى، ثم تليها المراحل التالية بعد الانتهاء من تسوية الأراضي، ووفق نسبة إنجاز المباني في هذه المناطق.

وأكد السويدي أن الهيئة ستعمل على تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي وفق أفضل المواصفات، مؤكداً أن استراتيجية الهيئة وأهدافها تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق كافة.

وأوضح أنه تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم الانتهاء من توظيف 147 مواطناً في مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية منذ بداية العام الحالي، حيث تم التوظيف على الشواغر لهذا العام بعدد 103 مهندسين من ذوي التخصصات ومستويات الخبرة المختلفة، التي تتوافق مع متطلبات الهيئة واحتياجاتها بالتعاون والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، كما تم توظيف 44 مواطناً في وظائف إدارية من خريجي الجامعات وحملة الثانوية العامة من ذوي الكفاءة ووفق متطلبات واحتياجات الهيئة وللعمل على تدعيم مختلف إدارات الهيئة ومكاتب خدمة المتعاملين بكوادر مواطنة متخصصة.

وثمن السويدي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، واهتمام سموه بتوظيف المواطنين وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم لتحمل المسؤولية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مؤكداً استمرار الهيئة في استقطاب وتوظيف المواطنين وإعداد البرامج التخصصية، التي تنمي مهاراتهم، من أجل استمرار مسيرة التطور والازدهار، التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة.

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