حاكم الفجيرة يوجّه باستخدام أفضل التقنيات حفاظاً على البيئة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية تقديم الخدمات للمتعاملين بجودة عالية وإنجاز المعاملات بدقة وسرعة قصوى وضرورة الابتكار والتركيز على أهمية العنصر البشري والطابع الإنساني أثناء تقديم الخدمة الحكومية، ووجه سموه باستخدام أفضل التقنيات حفاظاً على البيئة.

وقال سموه خلال الجولة التفقدية التي قام بها بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وأقسامها المختلفة إن دولة الإمارات استطاعت منذ قيامها تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعد كافة، وهي الآن تنطلق برحلة تنموية جديدة للسنوات الخمسين المقبلة في القطاعات الحيوية كافة، والتي تتطلب من الجميع الاستعداد لمواجهة التحديات القائمة والناشئة كافة، بما يضمن الاستثمار في جميع الطاقات التي تعيش على أرض الإمارات، وهذا ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة مزدهرة.

بدأت جولة صاحب السمو حاكم الفجيرة بزيارة مبنى سعادة المتعاملين بمنطقة الحيل للاطلاع على أبرز خدماته المقدمة عبر التطبيقات الذكية، واستمع سموه من المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى شرح مفصل عن آلية العمل المتبعة في المراكز التابعة للمؤسسة، وشدد سموه على ضرورة أن تكون خدمة المتعاملين في المؤسسة أولوية رئيسية من خلال تكاتف فرق العمل وفق رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة التنمية في إمارة الفجيرة.

كما زار سموه مختبر الابتكار الأول من نوعه بالفجيرة في مبنى سعادة المتعاملين واستمع من القائمين على دور المختبر وأهميته، والذي يأتي مواكباً للمتغيرات المتسارعة ودعماً للتحول الرقمي في خدمات المؤسسة، واطلع على تقنياته وآليات عمله والعينات الصخرية المعروضة في المختبر والتي منشأها جبال الفجيرة.

تدريب

زار صاحب السمو حاكم الفجيرة المكاتب الإدارية ومركز التدريب الخاص بتدريب العاملين في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إضافة إلى غرفة العمليات والاتصال واطلع على الآلية المتبعة في المراقبة ومتابعة جودة الأعمال وشدد على أهمية البيئة الصحية من خلال المراقبة الدائمة لآليات العمل في الكسارات الجبلية لتعزيز الحفاظ على البيئة.

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