برلمانات العالم تشيد بجهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان

المصدر: فيينا - البيان

أشاد أكثر من 100 رئيس برلمان من المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا بالجهود الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات للمساعدة في إجلاء آلاف المواطنين الأفغان ورعايا مختلف دول العالم من أفغانستان، فضلاً عن استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وأشاد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.. كذلك بجهود مختلف دول العالم التي أسهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان.

وشارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كمتحدث رئيسي في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي خصصت تشريعاً مستقلاً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2006، وأدخلت عليه العديد من التعديلات لمواجهة مستجدات الجريمة الإلكترونية في ظل التطور الكبير للنظم المعلوماتية على مستوى العالم.

وقال معالي صقر غباش في كلمة له في الحلقة النقاشية الرابعة أمس، ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعقد بحضور أكثر من مائة رئيس برلمان بعنوان: «انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن:

كيف يُمكن تحقيق التوازن»، «إن دولة الإمارات حرصت أيضاً على ألا تُخل تلك التعديلات التي أجرتها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمبادئ الدستورية أو القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية لحماية الحقوق والحريات، لذلك جاء التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ليؤكد على وضع دولة الإمارات في المركز الخامس على مستوى العالم في الأمن السيبراني لعام 2020».

واستقبل سيباستيان كورتس، مستشار جمهورية النمسا، معالي صقر غباش، على هامش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

ونقل غباش تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المستشار النمساوي وتمنيات سموهم للنمسا وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.

بدوره حمّل المستشار النمساوي معالي صقر غباش تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مؤكداً حرص جمهورية النمسا على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع الإمارات في المجالات كافة.

كما التقى معالي صقر غباش أمس، كاكها كوشافا رئيس برلمان جمهورية جورجيا في فيينا.وجرى بحث سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلسين والدفع بها قدماً لتواكب تطور العلاقات بين البلدين.

إلى ذلك، بحث معالي صقر غباش أمس، مع قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في فيينا سبل تفعيل علاقات التعاون البرلمانية.

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