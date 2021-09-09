«التغير المناخي» تعين 24 بيطرياً و17 مرشداً زراعياً من الكوادر الوطنية

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعيينها 24 بيطرياً و17 مرشداً ومهندساً زراعياً إماراتياً من خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية، ضمن برنامج تأهيلي يستهدف تعزيز القدرات والخبرات العملية للشباب الإماراتي وزيادة أعداد العاملين في هذه التخصصات.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن تعزيز سلامة الغذاء تمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة مواكبة لتوجهات الدولة بضمان أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ويعتمد تعزيز معدلات السلامة وضمان تطبيق أحدث معايير الفحص والرقابة على توافر الكوادر الفنية المؤهلة بالإضافة لأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وأضاف معاليه: الوزارة ضمن توجهها لتعزيز أعداد كوادرها الفنية المتخصصة في ضمان سلامة الغذاء ورفع معدلات توطين هذه المهن، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وظفت 24 بيطرياً في تخصصات الطب البيطري وعلوم البيطرة، و17 مرشداً ومهندساً زراعياً من الشباب الإماراتي خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية.

وأوضح معاليه: أن اختيار وتوظيف الخريجين الجدد يأتي في إطار برنامج تأهيلي يستهدف تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم الابتكارية وحماسهم للعمل، ويعتمد على توزيعهم على مراكز الحجر والفحص في منافذ الدولة بحسب القرب الجغرافي من مناطق إقامتهم، لمزاولة مهامهم بشكل عملي ما يكسبهم خبرات وظيفية بشكل أسرع ويعزز من قدرات هذه المنافذ ويسرع إجراءات الفحص والإفراج عن إرساليات الغذاء الواردة للدولة.

وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المحلية على تصميم برنامج تأهيلي علمي وعملي في مراكز الفحص والحجر الملحقة بالمنافذ ويختص بدارسي تخصص علوم البيطرة، لترفيع درجتهم العلمية إلى طبيب بيطري كبديل عن الفترة الدراسية التي يشترط اجتيازها لمعادلة شهاداتهم وتخصصهم العلمي.

ريادة

تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي في منافذ الدولة عبر تزويدها بأحدث التقنيات العالمية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة العمل الداخلي بها، بما يضمن أعلى معايير سلامة الإنجاز وسرعة إنجاز معاملات فحص وحجر الإرساليات الواردة إلى الدولة والإفراج عنها.

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