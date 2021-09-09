«دبي لرعاية النساء» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

كرمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لأعمال ومشاريع المؤسسة لعام 2020، وذلك تقديراً لدورهم ومساهمتهم في إنجاح توجهاتها.

وتضمنت قائمة المكرمين ممثلين عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والاتحاد النسائي العام، ووزارة تنمية المجتمع، واللجنة الوطنية للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والنيابة العامة بدبي.

ومحاكم دبي، ومؤسسة «وطني» الإمارات، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والمنظمة الدولية للهجرة، والوليد للإنسانية، ومركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وهيئة الهلال الأحمر، وبلدية دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز دبي للإحصاء، وتعاونية الاتحاد، ومركز المشاعر الإنسانية، وصندوق الفرج، و«لوريال» الشرق الأوسط، وجمعية دار البر، وشركة «أون تايم» للخدمات الحكومية، وأسواق، ومركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

جهود

وبهذه المناسبة، قالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة:

توافقاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التعاون والعمل المشترك فيما بينها، نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عدداً من اللقاءات مع شركائها خلال هذا العام لتكريم كل من له بصمة واضحة في دعم جهود المؤسسة، والتي ساهمت في تحقيق الجودة في الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، كما طرحت المؤسسة خلال لقائها بعضاً من المشاريع الاستراتيجية التي يتطلب تنفيذها تفعيل اتفاقيات وسبل التواصل والتعاون مع الشركاء.

وأضافت: إن الدور الجوهري الذي يؤديه الشركاء في دعم عمل المؤسسة يعكس الأهداف المشتركة لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى أعلى معايير التميز في الخدمات وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.

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