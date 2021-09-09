تعاون بين «كهرباء دبي» و«الشباب العربي» في مجال التكنولوجيا النظيفة

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز الشباب العربي وهيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم لإعداد قيادات شابة متخصصة في مجال ابتكار التكنولوجيا النظيفة من خلال الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقع المذكرة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من المسؤولين.

وقالت معالي شما المزروعي: «الشباب هم طاقة المستقبل ومحور رأس المال البشري الذي تحتاجه مجتمعاتنا العربية لتسريع مسار التنمية المنشودة، لذلك كان تمكينهم بالمهارات المتقدمة التي تربط بين المؤهلات ومتطلبات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً وتعزز تنافسية البلاد العربية على المؤشرات العالمية محوراً أساسياً من محاور عمل مركز الشباب العربي بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز، لإبرام شراكات استراتيجية مع منظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات رائدة تمكّن الشباب في القطاعات الحيوية. وفي هذا الإطار يأتي تعاون المركز مع الهيئة التي تشكل ببرامجها المبتكرة مختبراً عالمياً لتقنيات المستقبل المستدامة ونموذجاً عربياً ملهماً».

تمكين

وقال معالي الطاير: «نستلهم رؤيتنا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم وإشراكهم في عملية البناء والتنمية فشباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة.

ويسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الشباب العربي الذي يجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز، ويعد منصة رائدة لإعداد قيادات عربية شابة واعدة من خلال احتضان الشباب المبدع والاستثمار في طاقاتهم».

تدريب

تهدف مذكرة التفاهم إلى تدريب الشباب العربي في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لا سيما الطاقة الشمسية من خلال توفير «كهرباء دبي» لمسارات تدريبية متخصصة للشباب المنتسب إلى مركز الشباب العربي في مركز الابتكار التابع للهيئة لتطوير مهاراتهم لقيادة مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة وتشجيع الابتكار في هذا القطاع المهم إضافة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة.

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