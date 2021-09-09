وزارة تنمية المجتمع تنظم معرضاً للأسر المنتجة

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع «أريبيان سنتر» في دبي، أمس، معرضاً للأسر الإماراتية المنتجة، بمشاركة 20 أسرة، ويستمر المعرض حتى 11 سبتمبر الجاري، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، الذي يعد المعرض الفعلي الأول للأسر المنتجة منذ تفشي جائحة كورونا، ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بدور الأسر الإماراتية من الرعاية إلى التمكين، وتشجيعها في تعزيز دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة واستغلال طاقاتها ومواهبها في الإنتاج والعمل والإبداع، حيث تتنوع منتجات الأسر من أشغال يدوية وعطور ودخون وطباعة وفنون، تناسب مختلف أذواق الأفراد من مختلف الأعمار. كما يأتي المعرض تماشياً مع مرحلة التعافي في الدولة وعودة وتيرة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

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