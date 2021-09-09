راشد النعيمي يدشّن فريق التفتيش البلدي «راصد»

المصدر: عجمان - البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، فريق التفتيش البلدي «راصد»، والذي يعنى بالحفاظ على المظهر العام والصورة الجمالية والمثالية للإمارة.

جاء ذلك، خلال اطلاعه على غرفة التحكم، والتي يؤدي فيها فريق العمل الإداري مهامهم الرقابية، باستخدام التقنيات الحديثة والذكية.

ورافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال زيارته التفقدية، عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وعدد من المختصين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تؤمن بأهمية استثمار الكفاءات الداخلية، كونهم البوصلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن الدائرة ستعتمد على 33 مفتشاً، سيواصلون العمل الدؤوب على مدار 24 ساعة، موزعين الأدوار في ما بينهم.

حيث سيأخذ الفريق الإداري موقعه في غرفة التحكم، لتلقي البلاغات والشكاوى، والعمل الفعلي على حلها بشكل مباشر، فيما ستواصل الموارد الميدانية عملها للرقابة على كافة مناطق الإمارة.

كفاءات

وأضاف أن الدائرة حرصت على تزويد الكفاءات بأحدث التقنيات، لضمان إنجاز المهام بدقة متناهية، وخلال وقت قياسي، موضحاً أن جميع الكفاءات تعمل بلا توقف، وتكثف جهودها، وتتكامل مهامها للارتقاء بإمارة عجمان في كافة مجالات الحياة، كما تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، مع مراعاة متطلبات البيئة والسلامة.

من جهته، شدد عبد الرحمن النعيمي على أهمية دور المفتشين، حيث سيعملون على تأدية مجموعة من المهام الشاملة، مبيناً أننا نعمل جميعاً يداً بيد، لإبراز أفضل صورة عن الإمارة، وتوفير أجواء مثالية للسكان والزوار والسياح والمستثمرين.

فريق متكامل

قدم المهندس خالد الحوسني شرحاً مفصلاً عن فريق التفتيش، موضحاً أن الدائرة ارتأت تشكيل فريق متكامل من الإدارات الحيوية، والتي تتضمن إدارة الطرق والبنية التحتية، وإدارة البيئة وتنميتها والمباني، وغيرها من الإدارات، للحفاظ على الصورة المثالية للإمارة، والرقابة الشاملة على كافة المناطق والأحياء والمؤسسات والمنشآت العاملة في الإمارة، والتأكد من الالتزام التام بالتعاميم والاشتراطات الصادرة.

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