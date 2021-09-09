3 ملايين رحلة و٩٩.٧٪ الكفـــاءة التشغيلية لــ«أطول مشروع مترو في العالم دون سائق»

المصدر: (دبي ـ سعيد الوشاحي)

يحتفل «مترو دبي» اليوم بمرور 12 عاماً على تشغيله وسط مؤشرات نجاح كبيرة في الكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، وفي عدد مستخدمي المترو الذين بلغ عددهم منذ تشغيله في سبتمبر 2009، وحتى نهاية ديسمبر 2020 قرابة 1.7 مليار راكب، كما بلغ عدد الرحلات المنجزة أكثر من 3 ملايين رحلة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2009، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخط الأحمر لـ«مترو دبي»، الذي يبلغ طوله 52 كيلومتراً، ويضم 29 محطة، بينها 4 تحت الأرض، و24 مرفوعة عن الأرض، وواحدة في المستوى الأرضي.

وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر وتحديداً في 09 سبتمبر 2011، افتتح سموه الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، ويضم 18 محطة منها 6 تحت الأرض و12 مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي «الاتحاد وبرجمان».

دخلت إمارة دبي في 21 مارس من العام 2006 تحدياً جديداً حينما دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأعمال الإنشائية في مشروع «مترو دبي» في حفل رسمي أقيم في مدينة جميرا في دبي، ليكون بذلك أول مترو في العالم يعمل بدون سائق.

وفي 29 يوليو 2006، صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لـ«مترو دبي» بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد. وبعد مرور أقل من عام وتحديداً في 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع «مترو دبي»، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق «الوقيشة».

معلناً بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان، وفي الـ7 من مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات «مترو دبي» إلى ميناء جبل علي، وبلغ عددها آنذاك 10 عربات.

واستمراراً للحلم الطموح دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في 20 سبتمبر 2008 التشغيل الفني التجريبي لـ«مترو دبي» على المسار الاختباري.

تمهيداً لانطلاقه بشكل رسمي في 9.9.2009. ويعد «مترو دبي» أول نظام قطارات للمواصلات الحضرية بالإقليم، ونظام القطار الآلي بالكامل الأطول في العالم، وتم إطلاق المشروع في 9 سبتمبر 2009 ويبلغ طول شبكته 90 كيلومتراً وتربط 53 محطة متضمنة مسار 2020، ويخدم المترو حوالي 300 ألف راكب يومياً، وتعمل القطارات بنسبة دقة مواعيد قدرها 99.7%، وتغطي الخدمة 4 من المراكز الحضرية الـ5 المدرجة في مشروع خطة دبي الحضرية 2040.

مسار 2020

ولم تتوقف طموحات «مترو دبي» عن هدف محدد، بل واصل خط سيره نحو التميز والإنجاز، حيث دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التشغيل الرسمي لمسار 2020 وصولاً إلى موقع «إكسبو دبي»، ويمتد مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر 15 كيلومتر ويتضمن محطة تبادلية مع الخط الأحمر هي محطة جبل علي، والمحطة الأيقونة في موقع «إكسبو 2020».

والتي تعد الأكبر في هذا الامتداد، إضافة إلى 3 محطات علوية، ومحطتين نفقيتين.

متطلبات النمو

ويمتد مسار 2020 لمترو دبي من محطة جبل علي الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم 7 محطات، بتكلفة بلغت 10.6 مليارات درهم، وتحقق توجهات الدولة للاستعداد للـ50 سنة القادمة.

ويخدم المسار مناطق كثافتها السكانية تزيد على 270 ألف نسمة، وتقدر الطاقة الاستيعابية لمسار 2020 بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، وفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى 125 ألف راكب في اليوم عام 2021، ويرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030.

كما أظهرت الدراسات استخدام قرابة 35 ألف زائر يومياً محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

وأسهم «مترو دبي» في رفع قيمة العقارات حول محطات المترو بنسب تتراوح من 20% إلى 30%، كما أنه من المتوقع أن يسهم «مترو دبي» في تعزيز تحقيق الهيئة لغايتها الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة الرحلات التي تتم بوسائل المواصلات العامة إلى 26% من إجمالي عدد الرحلات بحلول 2030.

ترام دبي

يعتبر «ترام دبي» واحداً من أكثر وسائل النقل أماناً في العالم، وصمم ليكون جزءاً أساسياً من شبكة مواصلات دبي، ويصل «ترام دبي» إلى مترو دبي وقطار النخلة الكهربائي ويمتد على طول شارع الصفوح وشارع شاطئ الجميرا، ودشن «ترام دبي» في 11 نوفمبر 2014 ويستخدم شبكة الترام تقنية التغذية الكهربائية الأرضية «APS» بلا كابلات علوية.

وتعمل قطارات الترام بين الصفوح ومرسى دبي باستخدام 11 قطار ترام من طراز «سيتاديس» لخدمة 11 محطة على شبكة بطول 10.6 كيلومترات تخدم 18 ألف راكب يومياً.

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