مطر الطاير: رئاسة حمدان بن محمد للمجلس التنفيذي أسهمت في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات

المصدر: دبي ـ البيان

تقدم معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة على تعيين سموه رئيساً للمجلس التنفيذي في دبي.

وأكد الطاير أن المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهد نقلة نوعية في منهجية وآلية عمل المجلس، وتطوير عمل الهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق رؤية الإمارة وخطتها الاستراتيجية، والارتقاء بالكوادر البشرية باعتبارها العنصر الرئيس في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، كما يتابع سموه شخصياً سير العمل من خلال زياراته الميدانية واطلاعه على التقارير الدورية، مشيراً إلى أن سموه أطلق العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز التنمية الشاملة في دبي، مثل: (مجالس دبي للمستقبل) التي تعد منصة لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وكذلك برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، الذي حفّز الهيئات والمؤسسات على تطوير منظومة العمل الحكومي والتحول نحو الخدمات الحكومية الذكية التي تُقدم على مدار الساعة، كما أطلق سموه مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي تهدف إلى دمج أصحاب الهمم مع المجتمع عبر تذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وأضـاف: يدعم سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الابتكار ويشجع على طرح الأفكار الجديدة التي تدعم تفرد «دبي» وريادتها العالمية، ويحرص سموه على متابعة تنفيذها من التخطيط حتى تصبح منتجاً نهائياً.

وقال: يتمتع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصفات قيادية ورؤية استراتيجية استقاها من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واكتسب منه الكثير من السمات القيادية، التي مكنته من إدارة العديد من الملفات الصعبة وتجاوز مختلف التحديات.

وأعرب الطاير في ختام تصريحه عن تمنياته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بدوام الصحة والعافية والتوفيق لتحقيق طموحات وتطلعات حكومة دبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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