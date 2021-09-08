ماجد بن سعود: «وثيقة الخمسين» تحقق المزيد من الإنجازات الفريدة بجميع المجالات

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن وثيقة مبادئ الخمسين، بمبادئها العشرة، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي الرؤية الحكيمة، التي تأسست عليها دولتنا، وتمثلت بمسيرة تنموية وطنية شاملة، كان الفرد في صدارة أولوياتها، وصولاً إلى مكانتها الحالية المتقدمة، على الصعيد السياسي والاقتصادي والعلمي.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا - في تصريح له - يجب علينا جميعاً خلال الخمسين سنة القادمة، تحقيق المزيد من الإنجازات الفريدة في المجالات كافة، والاستفادة من كل وسائل العلم، لصون ما بناه الآباء المؤسسون من إنجازات وتنمية شاملة.

وأوضح رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن تلك المبادئ، هي خطوات حديثة نحو مسيرة النهضة الجديدة، لتعزيز الحضور العالمي لدولتنا، بثوابت تعكس قيمنا الأصيلة، واتحادنا القوي، والانفتاح السلمي لمجتمعاتنا، مؤكداً السعي من خلال هذه المرحلة المضيئة، لتعزيز مكتسبات الاتحاد، والعمل على توحيد الجهود، لتحقيق الرؤية الجديدة التي تستهدف شتى القطاعات.

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