محمد بن راشد: فخور بابنة الإمارات رزان المبارك

المصدر: البيان

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بابنة الإمارات رزان المبارك بانتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"فخور بابنة الإمارات رزان المبارك بانتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة .. فخورين بجميع كوادرنا الوطنية .. فخورين بانجازاتنا البيئية .. وفخورين بجميع بنات الوطن.

وأنتخبت رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي و صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية رئيساً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN" لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد في تاريخه الممتد على مدى 72 عاما و أول رئيسة له من غرب آسيا.

تم الإعلان عن انتخاب رزان المبارك اليوم في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي نظمه الاتحاد في مدينة مرسيليا بفرنسا، بعد حملة دولية استمرت عامين.

و أدلت غالبية المنظمات الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 1400 منظمة تمثل أكثر من 150 دولة بأصواتها لصالح المبارك لتكون بذلك الرئيس الخامس عشر للاتحاد.

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