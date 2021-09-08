طرق دبي تعلن تسلم "كيوليس ام اتش اي" مهام تشغيل وصيانة مترو وترام دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن تسلم شركة (كيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها)، مسؤولية تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، من شركة سيركو، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية عشرة لتشغيل مترو دبي، الذي انطلقت أولى رحلاته في التاسع من سبتمبر 2009، محققاً مؤشرات نجاح عالية في معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات وصلت إلى 99.7%، وتجاوز عدد الركاب حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مليار و706 ملايين راكب.

شهد حفل تسليم وتسلم تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، الذي أقيم في مرآب المترو في الراشدية، معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور السيد فيل مالم الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط، والسيد برنارد تباري المدير التنفيذي لمجموعة كيوليس العالمية، والعميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، والسيد كنتارو هوسومي المدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، والسيد كينجي أوتا النائب الأول للمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لمنطقة الشرق الأوسط.

وكرم معالي مطر محمد الطاير، خلال الاحتفال، العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، والعقيد محمد العبار نائب مدير إدارة أمن المواصلات، وذلك تقديراً لجهود الإدارة في تعزيز الامن والسلامة في مختلف وسائل النقل الجماعية، كما كرم السيد فيل مالم الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط، وعدد من موظفي الشركة، وذلك تقديراً لجهودهم خلال السنوات الماضية في تشغيل وصيانة مترو دبي.

العمود الفقري

وأكد الطاير أن مترو دبي، الذي نفذ بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، يشكل في وقتنا الحاضر العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب، مشيراً إلى أن النجاح الكبير لمترو دبي تجاوز حدود الإمارة، ليصل إلى مختلف دول العالم، حيث أكد مكانة دبي على خريطة العالم، بوصفها مدينة عالمية بامتياز، ومركزا للتجارة والاقتصاد ونمطَ العيش المتقدم، وأضفى المترو بعداً جماليا آخر يضاف إلى معالم وإنجازات إمارة دبي البارزة حيث استـُخدم فيه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة القطارات.

وقال معالي مطر محمد الطاير: إن مترو دبي الذي يعد أطول مشروع مترو في العالم دون سائق، ساهم في تعزيز تنافسية إمارة دبي على مستوى العالم، ونجاحها في استضافة الأحداث العالمية الكبيرة، مثل إكسبو 2020 دبي، الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، كما سجل المترو مؤشرات عالية في الكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات التي وصلت إلى 99.7%، وبلغ عدد الرحلات المنجزة منذ تشغيله في سبتمبر 2009 حتى نهاية أغسطس أكثر من ثلاثة ملايين رحلة، نقل خلالها مليار و706 ملايين راكب.

المنافع الاقتصادية

وأكد الطاير أن مترو دبي حقق أهدافاً ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة، حيث ارتفعت قيمة العقارات في بعض المناطق التجارية حول محطات المترو بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وقدرت قيمة المنافع الإجمالية التراكمية الناجمة عن إنشاء مترو دبي منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2020، نحو 115 مليار درهم، مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت 45 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل المنافع التراكمية عام 2030 إلى نحو 234 مليار درهم، مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تقدر بنحو 54 مليار درهم، وبلغ العائد الاقتصادي لإمارة دبي على كل درهم أُنفق في مترو دبي، 2.5 درهم عام 2020، ويرتفع ليصل إلى 4.3 دراهم عام 2030، كما ساهم المترو في خفض الانبعاثات الكربونية، وخفض الازدحام المروري في المحاور التي يخدمها بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وكذلك رفع نسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة تنقل السكان من 6% عام 2006 إلى 18.1% في عام 2019.

الكفاءة التشغيلية

وشدد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين على أهمية الحفاظ على مؤشرات الأداء المتميزة والكفاءة التشغيلية العالية في المرحلة القادمة، لاسيما أن الشهر المقبل سيشهد انطلاق أضخم حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إكسبو 2020 دبي، وتقدم معاليه بالشكر للشركاء الاستراتيجيين الذين كانت جهودهم سبباً في نجاح تشغيل مترو دبي، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن المواصلات، وشركة سيركو التي أدارت بكفاءة عالية تشغيل مترو دبي في السنوات الـ 12 الماضية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لشركة (كيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها).

من جانبها قالت السيدة ماري انج ديبون الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس الفرنسية: "نشعر بسعادة كبيرة بانطلاق مهام الشركة في تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، ويسعدنا أيضًا الترحيب بـانضمام 1800 موظف جديد إلى مجموعة كيوليس، وتجمعنا أهداف مشتركة ممثلة في الالتزام بأعلى معايير السلامة، وتقديم خدمة ركاب متميزة، والتحرك معًا نحو مستقبل ذكي ومستدام".

وأضافت: سنواصل في كل أعمالنا التركيز على عناصر السلامة والجودة والابتكار والاستدامة في إطار السعي لتحقيق غايتنا النهائية وهي ضمان السعادة للمتعاملين من خلال توفير أفضل تجربة ركاب لسكان دبي وزوارها، مؤكده أن شركة (كيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها)، تتقاسم مع هيئة الطرق والمواصلات، نهجها في التحول نحو الخدمات الذكية، على اعتبار التنقل الذكي يعد الحل الأمثل لنظام نقل أكثر كفاءة ومدينة أكثر حيوية، معربه عن تطلع الشركة للمساهمة في الحفاظ على ما حققته الهيئة من إنجازات خلال مسيرتها.

وقال السيد فيل مالم الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: "بصفتنا شركة معنية بتقديم الخدمات للجمهور، يتمثل هدفنا في دعم الهيئات والمؤسسات التي نتعامل معها، ونسعى لتقديم خدمات وتجارب عالمية المستوى للمتعاملين، وهو ما قمنا به خلال فترة عملنا في تشغيل مترو وترام دبي.

وأضاف: "على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نجحنا في إطلاق وصيانة وتشغيل اثنين من أنظمة القطارات الأول من نوعهما في المنطقة، ونعتز بنجاحنا في تسيير نقل 1.7 مليار راكب عبر مترو دبي، وتحقيق نسبة التزام بدقة مواعيد بلغت 99.7%".



المهام والمسؤوليات

يمتد عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، مع شركة كيوليس وميتسوبيشي لتشغيل القطارات) لمدة 15 سنة: (9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين)، تتولى خلاله توفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وكذلك ترام دبي، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو والترام، شاملا القطارات، ومراكز التحكم، والمحطات والبنية التحتية التابعة لها، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عال ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو والترام، ويشمل العقد أيضاً، تشغيل وصيانة أنظمة التشغيل الآلية للمترو وأنظمة التعرفة الخاصة بتحصيل الإيرادات، من خلال بيع وتعبئة بطاقات (نول) في محطات المترو، وتوفير وظائف قيادية وفنية وإدارية للمواطنين وتدريبهم بما يتناسب مع بيئة العمل، والرقابة المستمرة على سلامة نظام المترو والترام والعمل على تطويرها بشكل مستمر، والتنسيق والتكامل بين المترو والترام ووسائل المواصلات الأخرى، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدمي المترو والترام، وتحقيق مؤشرات أداء تنافسية في عملية التشغيل ودقة الالتزام بمواعيد الرحلات، ونفذت الشركة خلال المرحلة التحضيرية عملية استلام تدريجي للأصول والأنظمة، ونقل الموظفين العاملين في شركة سيركو لكادرها الوظيفي.

التعهيد

يعد أسلوب التعهيد في تشغيل وصيانة أنظمة المترو والقطارات، أحد أهم الأساليب المعمول بها في عدد من أنظمة المترو والترام في مختلف دول العالم مثل خطوط مترو لندن وسنغافورة وباريس وسيدني، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها الحرص على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدمي المترو والترام، وتحقيق مؤشرات أداء تنافسية في عملية التشغيل ودقة الالتزام بمواعيد الرحلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المترو والترام، كما أن تشغيل مترو وترام دبي، يتطلب خبرة بطرق جدولة عمل خطوط المترو والترام، وكذلك خبرة في جميع الأنظمة الإلكترونية والحاسوبية والميكانيكية المعقدة التي يعتمد عليها نظام المترو والترام في عملهما، إلى جانب امتلاك الشركات المتخصصة خبرات عالمية واسعة في عمليات الصيانة، من خلال تعاملها مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال حول العالم، كما أن إسناد عملية التشغيل والصيانة لشركات متخصصة يقلل من تكاليف تشغيل وصيانة المترو والترام من خلال الاستفادة من الكفاءة العالية في الأداء لشركات القطاع الخاص في توفير خدمات عالية الجودة وبتكاليف أقل وتنفيذها التحسين المستمر لتقليل تكاليف التشغيل لديها، إلى جانب نقل خبرات تشغيل وصيانة أنظمة القطارات للكوادر الوطنية، إضافة إلى الفصل بين دور شركة التشغيل والصيانة في تشغيل النظام ودور الهيئة في الرقابة والإشراف على التشغيل.

100 كيلومتر

يبلغ إجمالي طول الشبكة الحديدية لمترو وترام دبي قرابة 100 كيلومتر، منها 90 كيلومترا طول الخطين الأحمر والأخضر ومسار 2020، و10.6 كيلومترات طول مسار ترام دبي، ويبلغ إجمالي عدد المحطات 64 محطة، منها 53 محطة للمترو، و11 محطة للترام، ويبلغ عدد قطارات مترو دبي 129 قطار للمترو، فيما يبلغ عدد قطارات ترام دبي 11 قطارا، ويقدر عدد مستخدمي مترو وترام دبي بنحو 210 ملايين راكب سنوياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز