محمد بن زايد: فخورون بعزيمة وقوة إرادة أبطالنا في بارالمبية طوكيو

المصدر: دبي ــ البيان

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخره بعزيمة وقوة إرادة أبطال الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، وبارك سموه، لبطلي الإمارات عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في الدورة.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أبارك لابني عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو وجميع الرياضيين وأعضاء بعثة الإمارات.. فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم.. وأهنئ اليابان بنجاح البطولة وحسن تنظيمها».

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