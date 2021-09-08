إقبال كبير على المشاركة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تستعد أبوظبي لإطلاق فعاليات الدورة 18 للمعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، حيث تتكثف جهود اللجنة العليا المنظمة لتنظيم الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحد أهم الأحداث المتخصصة بهذا المضمار على مستوى العالم.

وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري ولغاية 3 أكتوبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويشهد المعرض هذا العام، تطوراً ملحوظاً وزيادة في المشاركات الإماراتية والعربية والدولية بشكل فاق التوقعات، وذلك على الرغم من الظروف الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم منذ العام الماضي. وما زالت المُشاركات متواصلة في القطاعات الـ11 التي تشكل الحدث وتغنيه.

حيث تواصل إدارة المعرض استقبال حجوزات المزيد من الشركات العارضة والعلامات التجارية المرموقة والصاعدة في عالم الصيد والفروسية، من مختلف قارات العالم. وشهد المعرض خلال دوراته الماضية نمواً كبيراً، واكتسب شعبية ومكانة متميزة على الصُّعد المحلية والعربية والدولية، حيث تضاعف عدد المشاركين نحو 17 مرة، كما توسعت مساحته أكثر من 8 أضعاف.

وأعرب ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، عن مشاعر الاعتزاز مع الاحتفاء مجدداً بأجمل مهرجان عرفه جمهور الصيد والفروسية في المنطقة، حيث تلتقي حضارات من مختلف قارات العالم، ضمن مجموعة من الفعاليات التراثية، والثقافية، والرياضية، والاقتصادية، بما يعكس مدى حرص الإمارات على إحياء التراث العربي والإنساني والمحافظة عليه.

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