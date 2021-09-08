عبدالله بن سعود: «مبادئ الخمسين» تؤكد مواصلة التنمية

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين أن الإعلان عن وثيقة مبادئ الخمسين - التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعباً على مواصلة المسيرة التنموية في الخمسين عاماً المقبلة من خلال تحقيق الإنجازات الاستثنائية للدولة في المجالات كافة.

مكتسبات

وأضاف الشيخ عبدالله بن سعود المعلا أن الوثيقة جاءت لتؤكد الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً الماضية والاستمرار في إطلاق مرحلة تنموية بإنجازات استثنائية تركز على تعزيز الاقتصاد واستثمار الطاقات الوطنية وبناء مستقبل أكثر تميزاً ونماءً في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

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