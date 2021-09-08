سيف بن راشد: تجسيد للطموح الاستراتيجي في الإمارات

المصدر: أم القيوين- وام

ثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تؤكد الرؤية الاستشرافية للحكومة في تجديد نهجها التنموي في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال تسخير كل الإمكانات لمجتمع أكثر ازدهاراً في كل القطاعات، واقتصاد مستدام وتعزيز للعلاقات الدولية، ودعم أسس السلام في العالم أجمع.

وقال الشيخ سيف بن راشد المعلا: إن الوثيقة تجسد الطموح والتخطيط الاستراتيجي لحكومة الإمارات، وتمثل خريطة الدولة الاستثمارية في الخمسين عاماً المقبلة العاملة على تمكين القطاعات الاقتصادية والكوادر والكفاءات الوطنية، ورواد الأعمال الإماراتيين، بالإضافة إلى إطلاق المشاريع النوعية الجاذبة للمستثمرين.

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