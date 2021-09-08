7.4 ملايين درهم مساعدات لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين في 6 أشهر

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أعلنت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة لجمعية دار البر، أن اللجنة قدمت في النصف الأول من العام الجاري، 7 ملايين و430 ألفاً و593 درهماً مساعدات خيرية للأسر المتعففة والمحتاجين داخل الدولة، منها مليون و230 ألفاً و280 درهماً لسداد مستحقات إيجارات مساكنهم، و782 ألفاً و361 درهماً لتسوية ديون وقضايا مالية مستحقة عليهم، و769 ألفاً و556 درهماً لتسديد رسوم جامعية لأبنائهم من الطلبة، و77 ألفاً و418 درهماً على شكل مساعدات مالية مقطوعة.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«دار البر»، أهمية وقيمة الدور المجتمعي الإنساني والخيري والوطني البارز للجنة الأسر المتعففة في الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة حققت نجاحات وإنجازات متعاقبة ومُتراكمة على مدار الأعوام الماضية، تجسدت في تقديم كم كبير من المساعدات للأسر المتعففة والمحتاجة.

بدوره أشار علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة إلى استفادة 1954 من حزمة المساعدات الإنسانية، في الأشهر الستة الأولى من 2021، مشدداً على حرص اللجنة على دعم الأسر المتعففة وفق بيانات موثقة ميدانياً.

وأوضح أن المستفيدين من مساعدات لجنة الأسر المتعففة، في الفترة ذاتها، بينهم 109 طلاب، استفادوا من بند تسديد الرسوم الدراسية، بقيمة إجمالية بلغت 726 ألفاً و261 درهماً، و32 شخصاً استفادوا من توفير احتياجاتهم من الإلكترونيات، بقيمة 171 ألفاً و468 درهماً، و1200 مستفيد من المير الرمضاني، بمليون درهم، و30 مستفيداً من أصحاب الهمم من المساعدات الخاصة بهم، بقيمة 192 ألفاً و382 درهماً، و26 حالة استفادت من عمليات صيانة المساكن والمساهمة في بنائها، بقيمة 532 ألفاً و305 دراهم، و244 شخصاً من بند «المصاريف العامة»، بمليون و44 ألفاً و415 درهماً، و18 حالة من تأثيث منازلها، بقيمة 207 آلاف و257 درهماً، و30 حالة من تسديد مستحقات فواتير الكهرباء المترتبة عليها، بتكلفة 307 آلاف و700 درهم.

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