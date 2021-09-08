«تنفيذي الشارقة» يطلع على عرض حول مشروع قناة اللية المائية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الحكومي وتوفير خدمات رائدة للمواطنين والقاطنين كافة على أرض الشارقة، بالإضافة إلى رفد الإمارة بمشروعات تنموية في القطاعات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

جودة المياه

واطلع المجلس على عرض مرئي حول مشروع قناة اللية المائية الذي يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتهدف القناة إلى تحسين جودة المياه في بحيرتي خالد والخان اعتماداً على حركة التيارات البحرية الطبيعية.

وتضمن العرض الدراسات البيئية التي نفذت لوضع أفضل الاقتراحات لتحسين جودة المياه، بالإضافة إلى عناصر المشروع المتمثلة بحرم القناة المائية والجسور والمباني والخدمات المستقبلية، وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تفضل مسبقاً باعتماد المرحلة الأولى لمشروع القناة التي تتضمن حفر وتدعيم مجرى القناة بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة جسور، وسيشكل مشروع القناة معلماً مهماً سيضم العديد من المرافق والخدمات بما يدعم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والترفيهية.

واعتمد المجلس العقد المزمع إبرامه بين المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وجامعة الشارقة لإجراء دراسة علمية متخصصة حول استراتيجية تفعيل ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.

مبادرات

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء «سيماس»، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين أطراف المذكرة في عدد من المبادرات والبطولات ومنها أكاديميات الشباب ومشروعات البيئة ومنافسات الغوص والسباحة العالمية وغيرها من مجالات التعاون.

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