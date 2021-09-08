8 مليارات درهم لإنشاء مشاريع صرف صحي بالشارقة في 20 عاماً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، لـ«البيان»، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الرئيسة للصرف الصحي بالشارقة.

والتي أسفرت عن حزم مشاريع متكاملة، تقدر تكلفتها حوالي ثمانية مليارات درهم، يتم تنفيذها وفق خطة خمسية، حسب الأولوية، خلال 20 عاماً، على أن يتم تحديث الخطة الرئيسة كل 5 سنوات، والخطة الرأسمالية كل عامين، لتتماشى مع معدلات النمو السكاني، وتطور المدينة، واستخدامات الأراضي المستقبلية.

وأوضح السويدي أن الخطة الرئيسة أسفرت عن حزم متكاملة من المشاريع، يتم تنفيذها خلال 20 عاماً، حيث تم البدء بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، حسب الجدول الزمني المعد للخمس سنوات الأولى من عام 2021 حتى عام 2025، حيث تم البدء بتنفيذ المشاريع المعتمدة في عام 2021، والتي تشتمل على المشاريع التالية: مشروع الصرف الصحي المتكامل لمنطقة مويلح.

والذي يشمل 4 مشاريع، وهي شبكة الصرف الصحي في منطقة مويلح، ومحطة وخط الضخ من منطقة مويلح إلى محطة المعالجة في منطقة الحومة.

والمرحلة الأولى لمحطة المعالجة للصرف الصحي في منطقة مويلح، إضافة إلى محطة ضخ وخط ضخ للري، للاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة المعالجة، وآخرها بدء تصميم مشروع تمديد خطوط الضخ القائمة على شاطئ الحيرة إلى داخل البحر، وذلك للمحافظة على البيئة.

4 مراحل

وقال: إن مراحل مشروع الصرف الصحي، تمثلت في أربع مراحل، الأولى تمثلت في جمع المعلومات، وتحديد معايير التخطيط والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية لحصر مشاريعها واحتياجاتها لخدمة الصرف الصحي، تلتها المرحلة الثانية، وهي المرحلة الفنية لتصميم ودراسة تقنيات المعالجة المقترحة، والتصميم الأولي للمحطات والشبكات، ومحطات الضخ.

والدراسات البيئية المتعلقة بها، ثم المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الدراسات المالية، والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والخيارات الاستراتيجية للمشاريع المستقبلية، بينما تأتي المرحلة الرابعة الأخيرة، كتلخيص عام لأفضل الخيارات التخطيطية التي تم الاتفاق عليها في المراحل الثلاث السابقة.

مناقصات

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة، أن الدائرة أرست 3 مناقصات من أصل 4، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في منطقة مويلح التجارية، بقيمة 430 مليون درهم من التكلفة المرصودة، والبالغة 500 مليون درهم، كما أن مناقصة المشروع، رست على 3 شركات رئيسة.

58 كيلو متراً

أفادت المهندسة هند الهاشمي مدير إدارة الخدمات العامة بالدائرة، بأن نظام الصرف الصحي الجديد لمنطقة مويلح، يشمل شبكة صرف صحي بطول 58 كيلو متراً، تتخللها 1155 غرفة تفتيش لتغطية المنطقة، ويبلغ قطرها ألف مللي متر، حيث إن الشبكة ستخدم 2129 مبنى قائماً كمرحلة أولى، و1218 مبنى مستقبلياً.

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